¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï£±£¶Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¡×¤ò»È¤Ã¤¿±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë£´·î£·Æü¤ÎÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÀï¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç£²£°£²£°Ç¯¤«¤éÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈôË÷¡Ê¤Ò¤Þ¤Ä¡ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¼êÆ°¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤ëÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤òÈÎÇä¤·¡¢µå¾ìÆâ¤Ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤¬£²£°Ç¯¡¢´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥¸¥§¥Ã¥ÈÉ÷Á¥¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤äÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬´û¤ËºÆ³«¡£ºå¿À¤ÏºòÇ¯£³·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÉ÷Á¥¤ÈÀìÍÑ¥Ý¥ó¥×¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼·²óÎ¢¤Î¹¶·âÁ°¤Ë¹Ô¤¦Ì¾ÊªÉü³è¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡ÊÂçºå»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç¤Î¼çºÅ»î¹ç¤äÆó·³»ÜÀß¤ÎÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆôºê¡ÊÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡Ë¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£