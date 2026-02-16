¾¾²¼Æà½ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤ò·Ð¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¡È¼õ¤±»ß¤á¤ë¼Çµï¡É¡¡¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾¾²¼Æà½ï¡£Èà½÷¤Î2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÅ¸³«¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¶¦±é¤Î°ÂÅÄ¸²¤äºù°æ¥æ¥¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢20Ç¯¤ò·Ð¤ÆÈà½÷¤¬¤¤¤Þ¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼õ¤±»ß¤á¤ë¼Çµï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤Ã¤¿¡£
ーー¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤«¤é¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¾¾²¼¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤¬¡ÈÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤¢¤¢¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç²Ã³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ーー¾¾²¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÀ»»Ò¤Ï¡¢É×¤Î°ì¼ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò±£¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾²¼¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¼¡§¤â¤Á¤í¤ó¡Ö·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Èà½÷¤ÎÍ¦µ¤¤È¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤¬º£ºî¤ÎÌÌÇò¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÀ»»Ò¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¼¡§ËÜÅö¤Ë»Ò¶¡»×¤¤¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¡È¥®¥ã¥Ã¥×¡É¤ò¤¦¤Þ¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¸½¾ì¤Ç¤Ï»ÒÌò¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤âËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¼¡§²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ë¸«¤¨¤ì¤Ð¸«¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï±óÎ¸¤»¤ºÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÉ×¡¦°ì¼ùÌò¤Î°ÂÅÄ¸²¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾¾²¼¡§°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ï´ËµÞ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀ»»Ò¤¬¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤«¤é¸«¤ë¤È¾¯¤·¡È¥À¥á¤ÊÉ×¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤«°¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ーーºù°æ¤µ¤ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌòÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾²¼¡§ºù°æ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤µ¤»ý¤Á¤¤¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Î2¿Í¤ËÄÌ¤¸¤ëÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤ò¤¦¤Þ¤¯ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¼Çµï¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Îµå¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÀ»»Ò¤Ï·àÃæ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¡ÈÂç¤¤Ê·èÃÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾²¼¡§10Âå¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢³Ø¶È¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²»Âç¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é½÷Í¥¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Àª¤¤¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーー¤½¤³¤«¤éÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾¾²¼¡§¤ä¤Ï¤ê½é¤á¤ÆÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£½÷Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢¤¿¤À±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ーーºÇ¸å¤Ë¡¢¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤äÅ¸Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾²¼¡§20Âå¡¢30Âå¤Î¤È¤¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÍ¾Íµ¡É¤¬½ù¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤Þ¤Ï¤ª¼Çµï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤âÁö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë