¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸«¤Ë¡×
¡¡¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ö¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡×¡Ù¤Ç¡Ö»ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤Ï2014Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÃ´Åö¡£°Ê¹ß¤Ï½÷Í¥¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-15½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¹À¥¤µ¤ó¡£ÏÃÂê¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ç¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÀÊ¤¬¶á¤¯¤Ç¡Ø¤¨¤Ã!?¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó!¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤â¡ÖÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹À¥¤µ¤ó¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤â¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹Ô¤±¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÍÌ¾¤À¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸«¤Ë¡£¤½¤ì¤³¤½Åìµþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô½Ð¿È¤Î¹À¥¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ð¥¹¥±¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ê¥ª¥È¤µ¤ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÌµÁ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
