¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ùº´Æ£Âç¼ù¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¤é½Ð±é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ªÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¤¬²Î¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖBleed¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤âÈ¯É½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE/FANTASTICS¡ËÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃ»£»þÂå·à¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¡Ëè½µÆüÍË24»þ10Ê¬～¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤ÈÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤¬²Î¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖBleed¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬¡¢2·î22Æü¤Ë·èÄê¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£ÀÖ±Æ¡¢ÀÄ±Æ¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯¤«¤éÂè2¥·ー¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤¯¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ë¡ãÀÖ±Æ¾Â¡ä¤Ë¥Ï¥Þ¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½ÐÃæ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤Î¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Àèº¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ±ÆÌò¡¦º´Æ£Âç¼ù¡¢ÀÄ±ÆÌò¡¦ÌÚÂ¼·Å¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÇ®¶¸¡£ºîÉÊVTR¾å±Ç¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¿¥¤¸ì¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¡¢¤µ¤é¤ËWOLF HOWL HARMONY¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤Æ³Î¤«¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê³¤³°¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÂÔË¾¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¡£º´Æ£Âç¼ù¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëPSYCHIC FEVER¡¢WOLF HOWL HARMONY¡¢¤½¤·¤Æº´Æ£Âç¼ù¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ëFANTASTICS¤Î3¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊçÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡È¯É½¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¡ÖBleed¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤ÈÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤¬²Î¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥½¥ó¥°¤ÎÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¡£³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖBleed¡×¡£2·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè15ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷Á°¤Î22Æü0»þ¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£Êª¸ì¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£Âè14ÏÃ¡Ê2·î15ÆüÊüÁ÷¡Ë¿¶¤êÊÖ¤ê
¡ÖÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤Í¡Ä¡©¡×¡Ö¿·Çò±Æ¡¢²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡©¡×
Çò±Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤ËÊë¤ì¤ëÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÊEXILE TAKAHIRO¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÇò±ÆÃµ¤·¤òÌ¿Îá¤¹¤ë¡£Èó¾ð¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤³¤Î¿®Ä¹¤ÎÈ¯¸À¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø·¸¤ËµµÎö¤¬À¸¤¸¡¢ÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë¤¬µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¿®Ä¹¤Ê¤ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Çò±ÆË´¤º£¡¢ÀÖ±Æ¤âÀÄ±Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÄ±Æ¤Ï¡¢Çò±Æ¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤òÀÀ¤¤¸¸ÍÅºØ¡ÊÇ¦À®½¤¸ã¡Ë¤ËÄ©¤â¤¦¤È¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¹õ±Æ¡Ê»³ÅÄ°¦Æà¡Ë¤ËµÞÀÜ¶á¡£¤·¤«¤·¹õ±Æ¤«¤é¤Ï¡¢Å¨Æ¤¤Á¤Ë¤ÏÀÖ±Æ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤µÍ¤á¤¿É½¾ð¤ÇÍ¡¤µ¤ì¤ë¡£¹õ±Æ¤¬ÀÖ±Æ¤ËÊú¤¯¡ÈÃ¸¤¤ÁÛ¤¤¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëÀÄ±Æ¡£ÀÖ±Æ¤È¹õ±Æ¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ê!?¡Ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò¡Ö²âÃ«¼·¿Í½°¡×¤ÎÆñÅ¨¡¦°Æ¸»Ò¡Ê¸µÌÚÀ»Ìé¡Ë¤¬½±Íè¡ª¡¡¥¤¥ó¥Êー¥¢¥Ã¥·¥å¤ÎÈ±·Á¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤Î°áÉþ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥åー¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤¬°ÛÍÍ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¸ÍÅºØ¤Î»ÉµÒ¤È¤·¤Æ1,000¤â¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¤¡¢¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¡Ä¡£¤æ¤¨¤Ë¡È¤»¤ó¤ß¤Ä¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¸Ø¤ë¥¹¥´ÏÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ÀÄ±Ævs°Æ¸»Ò¤Î¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡ª¡¡¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤È¸µÌÚ¤ÎÄ¶Àä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÅÄ»°À®¡ÊÃæÈøÄª¼ù¡Ë¡¢ÌÀÃÒ¸÷½¨¡ÊÊ¡»ÎÀ¿¼£¡Ë¤Î¿äÁ¦¤â¤¢¤ê¡¢ÀÖ±Æ¤Ï¡ÈÇò±Æ¸õÊä¡É¤ÎÃË¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÖ±Æ¤Ë½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤¢¤Î¥Ê¥¾Â¿¤¶Ê¼Ô¤ÎÉð´ï¾¦¿Í¡¦¿¥ÊÕÂ¿Ìç¡Ê³Þ¸¶½¨¹¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹õ±Æ¤È¿Ê¤àÀÄ±Æ¡¢ÆóÂåÌÜÇò±Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤ëÀÖ±Æ¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¡¢ºÆ¤Ó¡ã»°±Æ¡ä¤¬¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«!?
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ±Æ¤ÈÀÄ±Æ¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤Í¡Ä¡©¡¡¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÀÄ±Æ¤Î¿È·Ú¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¿·¡¦Çò±Æ¿®ÍÑ¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ä¤Ä!?¡¡²ø¤·¤¹¤®¤Ê¤¤!?¡×¤È¡¢ÅÜÞ¹¤ÎÅ¸³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£
¢£Âè15ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î°Æ¸»Ò¤â¤ª¤Ó¤¨¤ë¡Ö²âÃ«¼·¿Í½°¡×¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè15ÏÃ¤Ï¡¢ÀÖ±Æ¤È¤¢¤é¤¿¤ÊÇò±Æ¡¦Â¿Ìç¤¬¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇò±Æ¤ÎÂçÂü¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿ÀÄ±Æ¤Î½ý¿´¤Î»Ñ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¡Ö¤â¤¦ÀÖ±Æ¤Ë¼«Ê¬¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹Èà¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ±Æ¤Ï¡Ö²âÃ«¼·¿Í½°¡×¤Î¡È»Ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡É¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸¸ÍÅºØÂ¦¤Ë¤¤¤¿¹õ±Æ¡Ê»³ÅÄ°¦Æà¡Ë¤µ¤¨¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸¸ÍÅºØ¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿°ÇÉ±¡Ê»³ËÜÀé¿Ò¡Ë¤Ï¡¢¸¸ÍÅºØ¤ÈÐúÑ´¿ÓÆâ¤¬²½¤±¤¿¿¹Íö´Ý¡Ê¹â¶¶·ÅÅÍ¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¤ÎÉÔ²º¤Ê²ñÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤¢¤Î°Æ¸»Ò¤Ç¤µ¤¨¶²¤ì¤ò¤Ê¤¹¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö²âÃ«¼·¿Í½°¡×¤ÎºÇ¸å¤Î»ÉµÒ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì!?
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ±Æ¤Ï¡¢Â¿Ìç¤³¤ÈÆóÂåÌÜÇò±Æ¤«¤é¶âÌÜ¶µ¤¬ÂçÎÌ¤Î±ô¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£Â¿Ìç¤Ï¸¸ÍÅºØ¤¬²¿¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹õ¤¤éþéõ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ――¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ±Æ¤È¹õ±Æ¤¬µÞÀÜ¶á!?
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ ÈÖÁÈ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù
04/05¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI
½Ð±é¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§º´Æ£Âç¼ù¡¢ÌÚÂ¼·Å¿Í Â¾
WOLF HOWL HARMONY¡¢PSYCHIC FEVER¡¢FANTASTICS
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.02.22 ON SALE
ÀÖ±Æ¡Êº´Æ£Âç¼ù¡ËÀÄ±Æ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡Ë
DIGITAL SINGLE¡ÖBleed¡×
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
02/22¡ÊÆü¡Ë24:10～24:40¡¡¢¨Âè15ÏÃ
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡ËÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë²ÃÆ£ÎÊ¡¿»³ËÜÀé¿Ò¡¡¾¡Ìð¡¡¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¡¸µÌÚÀ»Ìé¡¡ËÜ»³ÎÏ¡¡ºÙÅÄÎ¶Ç·²ð¡¡ÃæÈøÄª¼ù¡¡¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡¡»ÖÇÈ·Ê²ð¡¡¹â¶¶·ÅÅÍ¡¡Åâ¶¶½¼¡¡»³ÅÄ°¦Æà¡¿ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡Ç¦À®½¤¸ã¡¿TAKAHIRO¡ÊEXILE¡Ë
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡¦´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
14ÏÃTVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
https://tver.jp/series/srairnshw0
¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/