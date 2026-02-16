櫻坂46山粼天×せいら×FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌『ViVi』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山崎天（櫻坂46/「崎」は、たつさきが正式表記）、せいら、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）が『ViVi』4月号通常版（2月20日発売）の表紙に登場。知名度や影響力はもちろん、圧倒的なカリスマ性と才能を持つ多種多様な3人の世界線が、『ViVi』という媒体を介してついに繋がった。

■山崎天と鎮西寿々歌は、“おてん” “おすず”と呼び合う仲に

初めての組み合わせとなる撮影では、3人で顔を極限まで近づけたポーズを取ることに。“すでに愛され大型新人”こと鎮西寿々歌は「天ちゃんとは撮影で会うのは初めてだし、せいらちゃんともまだ2回目だし。こんな初めての撮影から、抱き合ったり、顔がすっごい近かったり…（笑）」と照れくさそうな様子。

また、『ViVi』のファッションを引っ張るせいらは「ゼロ距離って感じで、緊張で息止めてた（笑）。でも、いざカメラの前に立つと自然と呼吸が合った感じがした」と、確かな手応えを感じていた。

そして、『ViVi』の“強さとかわいさ”を象徴する存在になりつつある山崎天は、同じアイドルの鎮西と初めてのセッションとなった。ふたりは撮影中にすっかり打ち解け、鎮西のことを“おすず”と呼び始め、反対に鎮西は“おてん”と呼び合う仲に。緊張と緩和の連続となった迫力の表紙とカバーストーリーを、本誌でぜひチェックしよう。

また、カバーストーリーには、現役『ViVi』モデル9人＝村上愛花、アリアナさくら、嵐莉菜、山崎天、ブリッジマン遊七、せいら、雑賀サクラ、鎮西寿々歌、有坂心花が全員集合したカットも掲載。圧巻の“ViVi顔”がズラリと並ぶ、ド迫力のカットは必見だ。

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『ViVi』2026年4月号通常版

表紙：山崎天×せいら×鎮西寿々歌

