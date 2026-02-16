É½¼¨Åô¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò1¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡É½¼¨Åô <7368> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(14:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ5.4¡óÁý¤Î7.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10.5²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª10.6²¯±ß¤Ë1.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5.7²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª5.8²¯±ß¤Ë2.5¡óÁý³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ1.5¡ó¸º¤Î2.5²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¨º£´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î10.5²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª10.6²¯±ß¤Ë1.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î5.7²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª5.8²¯±ß¤Ë2.5¡óÁý³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ1.5¡ó¸º¤Î2.5²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¨º£´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹