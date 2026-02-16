¸µËëÆâ¤ÎÂçæÆË²¤¬°úÂà²ñ¸«¡¢·èÃÇ¤ÏºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½êÃæ¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÎÏ»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡×Æâ²Ê°å¤ÎºÊ¤ÈÍ¢Æþ»¨²ß°·¤¦Æ»¤Ø
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¢ÂçæÆË²¡Ê£³£±¡Ë¡áËÜÌ¾¥Á¥ß¥Ç¥ì¥²¥¼¥ó¡¦¥·¥¸¥ë¥Ð¥ä¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷¡á¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë°úÂà¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤¿ÂçæÆË²¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÎÏ»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡£¡ÊÎÏ»Î¤Î¡Ë´¶³Ð¤¬¤Þ¤ÀÈ´¤±ÀÚ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤ÏºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½êÃæ¤Ë·è¤á¤¿¡£¹øÄË¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾ì½êÁ°¤Ë¹ø¤Î²ø²æ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½é¾ì½ê¤Ç¤â¹ø¤ò°¤¯¤·¤Æ¡Ê½½Î¾¤«¤é¡ËÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ø¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð´Ø¼è¤ËÌá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤À¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¡¢Æâ²Ê°å¤Ç¤¢¤ëºÊ¡¢£¶ºÐ¤È£´ºÐ¤È£±ºÐ¤ÎÂ©»Ò£³¿Í¤Î£·¿Í²ÈÂ²¡£¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢µÞ¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²ÈÂ²¡¢Æ±Éô²°¤ÎÂç±ÉæÆ¡¢æÆ±î¡¢·õæÆ¤é¤«¤é¤Ï¶Ã¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÚâøÂöËá¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ÖÎ±¤â¤µ¤ì¤¿»Õ¾¢¤ÎÄÉ¼êÉ÷¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâÂçæÆ»³¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀÜ¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤è¤¯¡Ø¤ªÁ°¤ÏÀ³Ê¤¬´Å¤¤¤«¤é¸·¤·¤¯¤·¤¹¤®¤¿¤é¼¤á¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ï¡¢¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿£±£¶Ç¯½©¾ì½ê¤ÎÎµÅÅÀï¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î£±Ç¯Á°¤«¤é¡¢ËëÆâ¾å°Ì¤ÇÂç»ö¤Ê°ìÈÖ¤ò¡Ö¶ÛÄ¥¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ïµ²±¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¤Û¤É¾¡Éé¼å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎµÅÅÀï¤ò¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÇÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤ÎÁ°¤ËÃ¯¤«¤Ë¡ØÎµÅÅ¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¤ÊÑ²½¤¬¶ì¼ê¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë»×¤¤¤Ç¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ËÄ·¤ó¤À¤é¡¢¡ÊÎµÅÅ¤¬¡ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤È¾å¤¬¤ì¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆÀ°Õ¤Î±¦»Í¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÂ¤¬¿Ì¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤òÂÇÇË¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î½õ¸À¼ç¤ò¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçæÆË²¤ÏÀéÍÕ¡¦Î®»³Æî¹â¤«¤éÄÉ¼êÉ÷Éô²°¤ËÆþÌç¡££±£³Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡¢£±£¶Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡¢£±£¹Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£±¦»Í¤Ä¤¬ÆÀ°Õ¤ÇËëÆâ¤ò£¹¾ì½êÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤ÇËë²¼¤Ë¹ß²¼¡£º£¾ì½ê¤ÏÅì»°ÃÊÌÜ£µËçÌÜ¤Ç£³¾¡£´ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»£´£±£·¾¡£´£³£³ÇÔ£²µÙ¡£ºÇ¹â°Ì¤ÏÁ°Æ¬£¹ËçÌÜ¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·¡¢¼«¿È¤ÎºÊ¤¬µ¯¶È¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë»¨²ß¤ÎÍ¢ÆþÄÌÈÎ²ñ¼Ò¡Ö¥Ê¥é¥ó¡×¤ò¼êÅÁ¤¦¤È¤¤¤¦¡£ÃÇÈ±¼°¤ÏÌ¤Äê¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤µ¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È´ðÁÃ±¿Æ°¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤¤¤Ï»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²ÈÂ²¤ÈÊâ¤à¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø¡Ö¤Þ¤À£³£±ºÐ¡£º£°úÂà¤·¤¿¤³¤È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Î»þ¼¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ï£±£¹£µ¥¥í¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬Áé¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£