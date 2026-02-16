¡Öº£Æü¹¥¤¡×2»ù¤ÎÊì¡¦½ÅÀîçýÌï¡¢¹¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍÙ¤ë5ºÐÌ¼¸ø³«¡ÖÀ¸³è´¶´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶Ã¤¯¹¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥Ï¥ï¥¤ÊÔ-¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤Þ¤ä¤ê¤ó¡É¤³¤È½ÅÀîçýÌï¤¬12·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿·µï¤Ø¤Î°ú±Û¤·¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÅÀî¤Ï¡ÖËèÆü¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤é¤·¤¤¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¼¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤ÎÂ¸µ¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤¬²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶Ã¤¯¹¤µ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¸³è´¶´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤óÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿Æ¶á´¶Í¯¤¯¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÀî¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£-¥Ï¥ï¥¤ÊÔ-¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Þ¤¨¤À¤·¤å¤ó¤ÈÆ±ºî¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤·¡¢¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯4·î21Æü¤Ë¡¢·ëº§¤È½ÅÀî¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¨¤À¤¬5·î¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á6·î¤ËÆþÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯7·î9Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¤ò¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£2025Ç¯2·î16Æü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½ÅÀîçýÌï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍÙ¤ëÌ¼¤Î»ÑÈäÏª
¢¡½ÅÀîçýÌï¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
