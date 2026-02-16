¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢8Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÁª¤Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÇFC¥é¥¤¥Ö´°¿ë¡£¿·¤¿¤ÊÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤âÈ¯É½
²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯µÇ°Æü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¤Ë Ë½§PIT¤Ë¤ÆFC¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8 ¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¡£¸ø±éÆâ¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
2026Ç¯2·î15Æü¤Ï¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯µÇ°Æü¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢Ë½§PIT¤Ë¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤Ê¤«³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢FC LIVE¡Ö²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8¡Á¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2¶Ê¤º¤Ä¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Á´16¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤À¡£
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾¾ËÜ¥¸¥å¥ó(Key)¡¢»³ËÜ¿¿åº(Dr)¡¢Á°ÅÄ¶³²ð(Ba)¡¢qurosawa(Gt)¡¢Á°ÅÄÍº¸ã(Mnp)¤ò·Þ¤¨¡¢³«±é¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤ËBGM¤¬¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤½¤³¤Ø¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢¥®¥¿¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÅ»¤Ã¤¿²ÈÆþ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øa boy¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¡£¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¿§¤Î¶¯¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÈÂçÃÀ¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖTime after Time¡×¤òÈäÏª¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEO¡Ù¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖLast Stage¡×¡£²ÈÆþ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°14ºÐ¤Îº¢¤Ë½ñ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£Åö»þ¤Î¾ÇÁç´¶¤ò½É¤·¤¿¶Ê¤¬¡¢14Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò·Ð¤¿º£¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¶Ê¤Ë²ñ¾ì¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
MC¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¼¡ªº£Æü¤Ï¡Ö²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8¡Á¡×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü2·î15Æü¤Ï»ä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï8Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é2¶Ê¤º¤ÄÁª¶Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë3¶Ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£¡Ö»ä¤Ë¤â1¶Ê¤º¤Ä»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ëº£ÆüÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤â¡É¤³¤Î¶ÊÄ°¤¤¤Æ¤¿»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø20¡Ù¤«¤é¡ÖTWO HEARTS¡×¡ÖStill¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¹ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¡ÖStill¡×¤Ï¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¶Ê¤Ç¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤Î¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï²ÈÆþ¤ÎÁ°¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTIME¡Ù¼ýÏ¿¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥Í¥³¤À¤«¤é¡×¡£1ÈÖ¤Ï²ÈÆþ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¡¢2ÈÖ¤«¤é¤Ï·Ú²÷¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤â½Å¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡É°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢7th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNaked¡Ù¤è¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¡×¤Ø¡£´ÑµÒ¤Î¥¯¥é¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë²ñ¾ì¤¬¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¶õµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³Èþ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¡ÉÁÇ¿ô¡É¤è¤Í¡£¡×¤È¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDUO¡Ù¤«¤é¡ÖPrime Numbers¡×¤òÈäÏª¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢FC¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¤Î¶õ´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£Â³¤±¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¡ÖJIKU¡×¡¢¡ØTIME¡Ù¼ýÏ¿¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¶õµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢¡Ö¤½¤Î¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤ë¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¦¥¾¡¼¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê²ÈÆþ¥ì¥ª¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¥·¥å¥ß¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë½àÈ÷¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡ª²»³Ú¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¥é¥¤¥Ö¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ª²ÈÆþ¥ì¥ª¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¤¸¤ã¤¢¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤Î¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¡¼¡ª¡×¤È4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE¡Ù¼ýÏ¿¡ÖParty Girl¡×¤«¤éÅÜÅó¤Î¥é¥¹¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¤òÀú¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÈÆþ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ØNaked¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö°¦¤Ïº¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ØLEO¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡×¡¢8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy name¡Ù¼ýÏ¿¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÏ¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¡Ö14¼þÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢ËÜÊÔ¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë8Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÏÃ¤ä¡¢¡ÖFC¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È½©¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2026¡×¤Î¾ðÊó¤¬ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é²ò¶Ø¤µ¤ì´î¤Ó¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë1¶Ê¤·¤«¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¡¢º£¤³¤Î¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢²ÈÆþ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¡£Êì¤Ï°¦¤È¤«Ì´¤¬Âç»ö¡¢Éã¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ä·ë²Ì¤¬Âç»ö¤ÊÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤¹¤®¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ã¤¦¤¯¤Æ¡£Éã¤È¤¢¤Þ¤êÊë¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡×¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ë¤â²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤âÁÇÅ¨¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÌµÍý¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤À¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤Î²»³Ú¤â¤¢¤ë¤·¡¢µï¾ì½ê¤Ï¤½¤³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤âÉã¤Î¤³¤È¤äÆ´¤ì¤À¤±¤òÄÉ¤¤µá¤á¤º²»³Ú¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤òºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ØMy name¡Ù¤è¤ê¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤òÈäÏª¤·Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì½ª±é¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Ô¥¶¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤Î¶Ê¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊFC¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
photo by Rina Asahi
¡Ö²ÈÆþ¥ì¥ª FANCLUB LIVE 2026 ¡ÁPIZZA 8¡Á¡×SETLIST PLAYLIST
https://jvcmusic.lnk.to/pizza8_setlist
¢£¡ã²ÈÆþ¥ì¥ª TOUR 2026¡ä
9·î12Æü(ÅÚ) [¿ÀÆàÀî] ¸üÌÚ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
9·î22Æü(²Ð¡¦½Ë)[ÀÅ²¬] ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ÈÂç¥Û¡¼¥ë
9·î26Æü(ÅÚ) [Ê¡²¬] Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
9·î27Æü(Æü) [Ê¼¸Ë] ¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û ¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
10·î4Æü(Æü) [¹áÀî] ¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë ¾®¥Û¡¼¥ë
10·î10Æü(ÅÚ) [µÜ¾ë] ÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë
10·î12Æü(·î¡¦½Ë) [ËÌ³¤Æ»] ¶¦ºÑ¥Û¡¼¥ë
10·î16Æü(¶â) [°¦ÃÎ] ²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²Âç¥Û¡¼¥ë
10·î17Æü(ÅÚ) [¹Åç] ¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
10·î25Æü(Æü) [µþÅÔ] Ê¸²½¥Ñ¥ë¥¯¾ëÍÛ ¥×¥é¥à¥Û¡¼¥ë
11·î5Æü(ÌÚ) [Åìµþ] LINE CUBE SHIBUYA
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
[LEPY¥·¡¼¥È] \13,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[»ØÄêÀÊ] \8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡ÖLEPY¥·¡¼¥È¡×¤ÏÁ°Êý³ÎÌó¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¤Î¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê¡ÖLEPY¥·¡¼¥È¡×¤È¡Ö»ØÄêÀÊ¡×¤Î¶ÌÜ¤ÏÊÑÆ°¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨3ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä / 4ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡²ÈÆþ¥ì¥ª ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok