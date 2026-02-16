¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡õ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥óÍèÆü·èÄê¡ª¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡2026Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬ÍèÆü¤·¡¢2·î27Æü³«ºÅ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ»þ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤ÇÆ±±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¾ï¤Ë¥¿¥Ö¡¼¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢åÌÌ©¤µ¤È´°àú¤ÊÈþ³Ø¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ëÃ¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤·ÆÀ¤ë¡ÈÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¡É¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃÆ¤±¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¸òºø¤·¡¢±Ç²è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¡£Á´À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢µ¤±Ô¤ÎÇÛµë²ñ¼ÒNEON¤¬ËÌÊÆÇÛµë¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó½ÐÉÊºî¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¹ñºÝ´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î±ÉÍÀ¤ò¼õ¤±¤¿ËÜºî¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¿¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¤ÎºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Èó±Ñ¸ìºîÉÊ¾Þ¤Î3ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±Ç²èÉôÌç¤Ç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ï´Ú¹ñ¿Í½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢2·î27Æü¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¡õ¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£±Ç²è¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤¬Á°ºî¡ØÊÌ¤ì¤ë·è¿´¡Ù¤Ç2022Ç¯12·î°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤Ï¡ØMASTER¡¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ÇË¬¤ì¤¿2017Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2·î21Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¡£ÎÁ¶â¤Ï2200±ß¶Ñ°ì¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄí¤ÇÎ©ÇÉ¤Ë²Ö³«¤¯Âç¤¤ÊÉ´Æü¹È¡Ê¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¡Ë¤Ë¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤âÅþÃå¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬É´Æü¹È¤ÎÃæ¤Î¤É¤³¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤Ï¡¢3·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
