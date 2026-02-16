2½÷»ù»¦³²ÈÓÄÍ»ö·ï¡¢ºÆ¿³Ç§¤á¤º¡¡Ê¡²¬¹âºÛ¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜ·â¾Ú¸ÀÂà¤±¤ë
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç1992Ç¯¡¢¾®³Ø1Ç¯¤Î½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¸µ»à·º¼ü¡á¼¹¹Ô»þ¡Ê70¡Ë¡á¤ÎÂè2¼¡ºÆ¿³ÀÁµáÂ¨»þ¹³¹ð¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï16Æü¡¢ºÆ¿³¤Î³«»Ï¤òÇ§¤á¤Ê¤¤·èÄê¤ò¤·¤¿¡£¿·¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÃË½÷2¿Í¤ÎÌÜ·â¾Ú¸À¤Ë¿®ÍÑÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿24Ç¯¤ÎÊ¡²¬ÃÏºÛ·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ï·èÄê¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢ºÇ¹âºÛ¤ËÆÃÊÌ¹³¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£»à·º¼¹¹Ô¸å¤ËºÆ¿³¤òÇ§¤á¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£Âè2¼¡ÀÁµá¤Ï21Ç¯¤ËºÊ¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Â¹ñÄ÷µ×ºÛÈ½Ä¹¤Ï·èÄêÍýÍ³¤Ç¡¢µ²±¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢»ö·ïÅöÆü¤ËÈï³²½÷»ù¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤òÌµÍý¤ä¤êºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤Ë´Ø¤·¡Ö·Ù»¡´±¤¬¶¡½Ò¤òÁÏºî¤·¤¿²ÄÇ½À¤ÏË³¤·¤¤¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£
¡¡³ÎÄêÈ½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢92Ç¯2·î20Æü¡¢Åö»þ7ºÐ¤Î½÷»ù2¿Í¤òÎ¬¼è¡¦Í¶²ý¤·¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡£°äÂÎ¤òÊ¡²¬¸©´ÅÌÚ»Ô¡Ê¸½Ä«ÁÒ»Ô¡Ë¤Î»³Ãæ¤Ë°ä´þ¤·¤¿¡£