¡Ö¹ñÊõ¡×¸ø³«255Æü¤Ç¶½¼ý200²¯±ßÆÍÇË¡Ö¥Ï¥¦¥ë¡×Ä¶¤¨¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡×¤Ë¼¡¤°ÎòÂå¶½¼ý10°Ì
Âè98²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê32¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÇÛµë¤ÎÅìÊõ¤¬16Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£15Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«255Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¼ý200²¯851Ëü9000±ß¡£Æ°°÷1425Ëü2409¿Í¤òµÏ¿¡£ÎòÂå¤Î¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢196²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿04Ç¯¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤òÄ¶¤¨¡¢203²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿01Ç¯¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¤Ë¼¡¤°10°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¡Ê57¡Ë¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£µÈÂô¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤È±é¤¸¤¿¡£¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê66¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
25Ç¯6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë173²¯7739Ëü4500±ß¡¢Æ°°÷1231Ëü1553¿Í¤òµÏ¿¡£03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤¬22Ç¯¡¢¼é¤Ã¤¿173²¯5000Ëü±ß¤Î¼Â¼ÌÆüËÜ±Ç²è¶½¼ýµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±12·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î208Æü¤Ç¡¢¶½¼ý184²¯7000Ëü±ß¡¢Æ°°÷139Ëü8000±ß¤òÆÍÇË¡£Æ±28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤Î´ÆÆÄ¾Þ¡¢µÈÂô¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÅÄÃæÞ£¡Ê80¡Ë¤Î½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê36¡Ë¤Î½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¹õÀî¤ÎÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î227Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1370Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤ÎËÀîµþ»Ò»á¡¢²ÎÉñ´ì¥á¡¼¥¯¤ÎÆüÈæÌîÄ¾Èþ»á¡¢²ÎÉñ´ì¾²»³¤ÎÀ¾¾¾Ãé»á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥«¥º¡¦¥Ò¥í¡ÊÄÔ°ì¹°¡Ë»á¤¬18¡¢20Ç¯¤È2ÅÙ¡¢¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£