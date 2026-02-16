ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¶Ð¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉã¡£Ç¯¼ý500Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î»ÅÁÈ¤ß
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¿Í¤ä¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈµëÍ¿¤Î¹ç·×³Û¤¬1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤Ç°ìÄê´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È½Äê¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¹ç·×³Û¤Ç¤¹¡£
¡¦Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¡Ê²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ê¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ü¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î·î´¹»»³Û¡Ë
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä´À°¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤Ï·î51Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¤³¤Î´ð½à¤¬·î65Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý500Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇ¯¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
Ç¯¼ý500Ëü±ß¤òÃ±½ã¤Ë·î³Û´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìó41Ëü6000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾ÞÍ¿¤Î°·¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
²¾¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬·î15Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö41Ëü6000±ß¡Ü15Ëü±ß¡áÌó56Ëü6000±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î¸½ºß¤Î´ð½à¡Ê»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡§·î51Ëü±ß¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´ð½à¤òÌó5Ëü6000±ßÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÄ¶²áÊ¬¤Î2Ê¬¤Î1¡¢Ìó2Ëü8000±ß¤¬Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ë´ð½à¤¬65Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç·×³Û56Ëü6000±ß¤Ï´ð½àÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈµëÍ¿¤Î1¥ö·î¤Î¹ç·×³Û¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤ËÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ¯¶â¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÇ¯¶âÁ´³Û¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþÄ´À°¤ÎÍ×ÈÝ¤ÈÈ½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È
¼ýÆþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Ã±¤ËÇ¯¶â¤¬¸º¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³Û¡¢¾ÞÍ¿¤ÎÍÌµ¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¼ý»Ù¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Î´õË¾¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë°ìÉô»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¤¤ÆÆÀ¤ëµëÍ¿¤ÎÊý¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¼è¤êÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÁý¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤âÇ¯¼ý500Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤ë¾ì¹ç¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤êÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ä´À°¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤Ï»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¤¬·î65Ëü±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¿å½à¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÙµëÄä»ß¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¼õµë¤¹¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ä¾ÞÍ¿¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ³Û¤ÈµëÍ¿¿å½à¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À©ÅÙ¤Î´ð½à¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÆ¯¤Êý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»ÊýË¡
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê 2026Ç¯4·î¥¹¥¿ー¥È Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë³§¤µ¤Þ ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤¹
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー