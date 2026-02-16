¡Ö¼ÖÆ»¤òÁö¤ë¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÖÊâÆ»¡×¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë60Âå¤ÎÊì¡£2026Ç¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤¬¡ÖÁö¹Ôµö²Ä¤ÎÉ¸¼±¤¬¤Ê¤¤ÊâÆ»¡×¤òÁö¤ë¤ÈÈ³Â§¤Ë!? ¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡©
2026Ç¯4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ëÀÄÀÚÉä¤È¤Ï¡©
2026Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î°ìÉô¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¤¡¢°ãÈ¿¼Ô¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿È¿Â§¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·º»ö½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤¬¤ª¤â¤ÊÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¼«Å¾¼Ö¤â¤³¤Î¥ëー¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡´±¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤°¤ËÈ¿Â§¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Î»ØÆ³¤ä·Ù¹ð¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë´í¸±¤òµÚ¤Ü¤¹¹Ô°Ù¤ä¡¢°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¤âÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤ÎÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸òÄÌ»ö¸ÎÁ´ÂÎ¤Î·ï¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½7Ëü·ïÁ°¸å¤Ç²£¤Ð¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î»ö¸Î¤ÏÇ¯´Ö¤ª¤è¤½3000·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Å¾¼ÖÂÐ¼«Æ°¼Ö¤Î»ö¸Î¤ÏÇ¯´ÖÌó5Ëü·ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»àË´»ö¸Î¤ä½Å½ý»ö¸Î¤ÎÌó4Ê¬¤Î3¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Å¾¼ÖÂ¦¤Ë¤â²¿¤é¤«¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¤Ë¤ÏÀÖÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢·º»ö¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¤ËÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°ãÈ¿¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Á°²Ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿×Â®¤Ë½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤Î±¿Å¾¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
È¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ç¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù
ÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ï113¼ïÎà¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£°ãÈ¿ÆâÍÆ¤ÈÈ¿Â§¶â¤ÎÎã¤Ï¡¢É½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½1
½ÐÅµ¡§·Ù»ëÄ£¡Ö¼«Å¾¼Ö¤â¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ³«»Ï¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
ÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Å¾¼Ö¤À¤«¤é¾¯¤·¤¯¤é¤¤¥ëー¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤ÈÀÄÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¡©
ÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤ËÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÈ¿Â§¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À©ÅÙ³«»Ï¸å¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤äÃí°Õ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ä¡¢¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤ÏÀÄÀÚÉä¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊâÆ»¾å¤ÇÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤ê¡¢·Ù»¡´±¤«¤é¤Î·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·¤ÆÊâÆ»Áö¹Ô¤òÂ³¤±¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤ÇÊâÆ»¤ÎÄÌ¹Ô¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼ÖÆ»´ó¤ê¤ÎÉôÊ¬¤ò½ù¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÄÌ¹Ô¤òË¸¤²¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ì»þÄä»ß¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÄÌ¹ÔÂÓ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊâÆ»¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÏÈÆâ¤ò½ù¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊâÆ»¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Ä¾¤Á¤Ë°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ôー¥ÉÄ¶²á¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿±¿Å¾¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊâÆ»¤Ê¤é°Â¿´¡×¤È²á¿®¤»¤º¡¢¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
60Âå¤Ç¤âÊâ¹Ô¼Ô¤ò´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤ÈÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
2026Ç¯4·î¤«¤éÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¼«Å¾¼Ö¤â²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î°ãÈ¿¤Ë¤ÏÈ¿Â§¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÍÑÇ¯Îð¤Ï16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬¥ëー¥ë½å¼é¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿®¹æÌµ»ë¤ä°ì»þÄä»ß°ãÈ¿¡¢¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ÏÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊâÆ»Áö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤ä¥¹¥Ôー¥É¤Î½Ð¤·¤¹¤®¤Ï¡¢ÀÄÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤äÈá»´¤Ê»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£°ìÅÙ¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¡¢°ÂÁ´¤Ê¾è¤êÊý¤ò½¬´·¤Å¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
