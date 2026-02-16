53ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¡Äºå¿À¸µ½õ¤Ã¿Í¤Î¡È¶á±Æ¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÇÐÍ¥¡×
¡¡ºå¿À¥¥ã¥ó¥×¤òË¬Ìä¤·¤¿¡È²û¤«¤·¤¿ÍÊª¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹ÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤¬15Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤òË¬Ìä¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Õ¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÇÐÍ¥¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹»á¤Ï2003Ç¯¤«¤é7Ç¯´Öºå¿À¤ËºßÀÒ¡£371»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢16¾¡17ÇÔ¡¢47¥»¡¼¥Ö141¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢µ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¸½2·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤È¶¦¤Ë¡ÖJFK¡×¤ò·ëÀ®¡£2005Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ïºå¿À¤ÎÃóÊÆ¥¹¥«¥¦¥È¤òÌ³¤á¡¢ËèÇ¯¥¥ã¥ó¥×¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖJFK¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£ºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà¤«¤é16Ç¯·Ð¤Á¡¢53ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¡É¡£µ×¡¹¤ÎÍèÆü¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¡Öº£¤â¥¤¥±¤ª¤¸¤¹¤®¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë