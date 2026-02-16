ÄÔ´õÈþ¡¢Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ¥Æý¿©¡È¤â¤°¤â¤°¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç´¶Æ°¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¡¢2·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Âè5»Ò¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤¤¡×Âè5»Ò¤¬Î¥Æý¿©¤ò¿©¤Ù¤ë°¦¤é¤·¤¤»Ñ
ÄÔ¤Ï¡ÖÎ¥Æý¿©´èÄ¥¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¡×¤Èµ¤·¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬Î¥Æý¿©¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ê¡¢º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥×¡¼¥ó¤ò¸ý¤Ë´Þ¤ß¤Ä¤Ä¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç´¶Æ°¡×¡Ö¤â¤°¤â¤°¤·¤Æ¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡ÄÔ´õÈþ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç´¶Æ°¡×¤ÎÀ¼
