¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¡Ä¡×¤ÈÃËÀ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Îø¤ÎÍ½´¶¤Ë¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÈùÌ¯¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥È¤Î±é½Ð¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¡Ä¡Ù¤ÈÃËÀ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÅß¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö´¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¤Ï¤ª¤é¤»¤ë
¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡ª¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤ä¤»²æËý¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤Ëµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬´¨¤µ¤ÇÅà¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¼êÎä¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¹Ô¤¯¾ì½ê¤¹¤Ù¤Æ²¼¸«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö´¶Æ°¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÃËÀ¤ÎÈ¿±þ¤¬¿·Á¯¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤áÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤âÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶¦´¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É²¼¸«¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤È¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤ËÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶Æ°¤À¤±¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ä¼«Ê¬¤Î²áµî¤Ê¤É¡¢¡Ö·¯¤Ë¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤â¤·¤ä·ëº§¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¿¼¤¤ÏÃ¤Ë½÷À¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î²¹ÅÙº¹¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Ï¤É¤¦¤æ¤¦¥³¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Î¤³¤È¤âÊ¹¤¤Ä¤Ä°ìÊýÅª¤Ë¸ì¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢£±²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¥é¥Ö¥½¥ó¥°Ç®¾§¤ÏÃËÀ¤Î¼«¸ÊËþÂ¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤»¤á¤Æ¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²Î¡×¤Ê¤ÉÆó¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¹Ô¤¯¾ì½ê¤´¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢Èè¤ì¤ë¡ª¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É½÷À¤Ï´ò¤·¤¤¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢Ëè²óÂ³¤¯¤È¤·¤Ä¤³¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë±é½Ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬½÷À¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¹â²Á¤½¤¦¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¤é¤¦µÁÍý¤Ê¤¤¤·¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É½÷À¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¿Ô¤¯¤·Êý¤ËÃËÀ¤Î°¦¾ð¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¯¤é¤¤¤Î¼ê¤´¤í¤ÊÉÊ¤ò¤ªÂ·¤¤¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥Ç¡¼¥È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿´¤«¤é´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¹âµé¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ÉÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶ËþºÜ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤¤¤¯
¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤ë¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹âµéÅ¹¤Ë¶²½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö¤È¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¥à¡¼¥Éºî¤ê¤ËÉ¬»à¤Ê´¶¤¸¤Ç¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯
¡Ö°Å°Ç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÃËÀ¤¬¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤Ë¤Ï¡Ö²¼¿´¡×¤È±Ç¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¥¥ì¥¤¤ÊÌë·Ê¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤ÉÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤È½÷À¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û°ìÆü¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤
¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¥Ç¡¼¥È¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤ÉÆó¿Í¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë½÷À¤ÏÉÔËþ¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÈè¤ì¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òµ¤¸¯¤¦¤È¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È´¶·ã¤¹¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÃËÀ¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¡Ä¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤Þ¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÉÙ²¬Í³°ê»Ò¡Ë
