¡¡¥æ¥Ëー¥¯¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÉÔÃÎ²ÐÉñ THE KING OF FIGHTERS XV ºùßþ¥ÎÉñVer.¡×¤ò2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤¬17,820±ß¡¢¹ë²ÚÈÇ¤¬21,340±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖTHE KING OF FIGHTERS XV¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÉÔÃÎ²ÐÉñ¡×¤Î»Ñ¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¹ë²ÚÈÇ¤Ë¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨É½¾ð¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡É¬»¦µ»¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¤¤»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂÎ¶í¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ô¥¡¹¤·¤¯ºÌ¿§¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎºÙ¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤È¶¦¤Ë¡¢360ÅÙ¸«¤É¤³¤í¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£
