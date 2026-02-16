³°´ÄÆ»¡Ö´Ø±Û～ÅìÌ¾¡×¤ÏËÜÂÎ¹©»ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ÃÏ¾å¤Ç¤â¿Ê¤à¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹Æ»Ï©¡×·×²è¤ÎÁ´ËÆ¡£´ÄÈ¬À¾Â¦¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊÆîËÌ¼´¡É¤âÀ°È÷Ãæ¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
³°´ÄÆ»¡ÖÂçÀôJCT¡×¤Î¹©»ö¾õ¶·¡£2025Ç¯11·î»£±Æ¡£
³°´ÄÆ»¤ÎÂçÀôJCT°ÊÆî¤¬¹©»öÃæ¡ª´ØÏ¢¤¹¤ëÃÏ¾åÆ»Ï©¤â
³°´ÄÆ»¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÏÑ´ßÀþ¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤¹¤ë·×²è¡£
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¡Ê³°´ÄÆ»¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÈ¾·ÂÌó15km¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò´Ä¾õ¤Ë¤Ä¤Ê¤°±äÄ¹Ìó85km¤ÎÆ»Ï©¡£¸½ºß¡¢ÂçÀôJCT¤«¤éÆî¤ØÌó16km±ä¿¤·¤Æ¡¢´Ø±ÛÆ»～Ãæ±ûÆ»～ÅìÌ¾¹âÂ®¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÂç¿¼ÅÙÃÏ²¼¡×¤Î¥·ー¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
Ä´ÉÛ»ÔÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´ÙË×»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç¹©´ü¤ÏÂçÉý¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤âËÌÂ¦¤«¤é2´ð¤Î¥·ー¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤¬ËÜÀþ¤ò·¡ºïÃæ¡£ËÜÀþ¤«¤éÃÏ¾å¤Ø½Ð¤ë¥é¥ó¥×¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¡¢ÃÏ¾å¤ÎIC»ÜÀß¼þÊÕ¤â¹©»ö¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤ëIC¤Ï¡ÖÌÜÇòÄÌ¤êIC¡ÊÆî¸þ¤¡Ë¡×¡ÖÀÄÇß³¹Æ»IC¡ÊËÌ¸þ¤¡Ë¡×¡ÖÅìÈ¬Æ»Ï©IC¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¡Ë¤Î3¤«½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈIC¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤éÎ®½Ð¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ò¤µ¤Ð¤±¤ëÆ»Ï©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³èÆ»Ï©¤¬¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç³°´ÄÆ»¤Î±ä¿Éô¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹Æ»Ï©¡×¤â·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ°È÷·×²è¤È¸½¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ÖÅìÈ¬Æ»Ï©IC¡×¼þÊÕ¤Î¡Ö3ËÜ¤ÎÆ»Ï©À°È÷·×²è¡×¤È¤Ï
ÅìÈ¬Æ»Ï©IC¡Ê²¾¡Ë¼þÊÕ¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷·×²è
¼þÊÕÆ»Ï©¤¬ÉÏ¼å¤Ê¡ÖÅìÈ¬Æ»Ï©IC¡×ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢3Ï©Àþ¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤¬»ö¶ÈÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÈ¬Æ»Ï©IC¤ÏÃæ±ûJCT¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¡¢µ×²æ»³±Ø¤ÎÌó1.4kmÀ¾Â¦¡¢»°ÂëÂæÃÄÃÏÉÕ¶á¤ÎÅìÈ¬Æ»Ï©¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤ë¡£³°´ÄÆ»¤ÎËÌ¹Ô¤¡¦Æî¹Ô¤¤¤¤º¤ì¤â¾è¤ê¹ß¤ê¤Ç¤¤ë¥Õ¥ëIC¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ë¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥¹Æ»Ï©¤Ï¡Ö»°Âë3¡¦4¡¦12¹æ ËÜÂ¼°æ¤ÎÆ¬¸ø±à±ØÁ°Àþ¡×¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËËÌ¤ÏµÈ¾Í»û±ØÅìÂ¦¡¢À¾¤Ï¿¼Âç»ûÊýÌÌ¤Ø¿¤Ó¤ëÏ©Àþ¤À¡£ÅìÈ¬Æ»Ï©¤ÎÆîÂ¦Ìó1km¤¬»ö¶ÈÃæ¤Ç¡¢À¾Â¦¤Ø±ä¤Ó¤ëÌó860m¤È¡¢ËÌÂ¦¤ÎÏ¢¿ýÄÌ¤ê±ä¿Í½ÄêÉô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌó800m¤¬¡ÖÍ¥ÀèÀ°È÷Ï©Àþ¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ë»ö¶È²½ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö¶È¶è´Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬´°Î»¡£½àÈ÷¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ËÆ»Ï©ÃÛÂ¤¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤ÉËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö»°Âë3¡¦4¡¦12¹æ ËÜÂ¼°æ¤ÎÆ¬¸ø±à±ØÁ°Àþ¡×¤ÎÀè¤òÆî¤Ø±ä¿¤·¡¢¹ñÆ»20¹æ¤ÎÀçÀî±ØÁ°¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬¡Ö»°Âë3¡¦4¡¦11 ËÌÌîÀçÀîÀþ¡×¡ÖÄ´ÉÛ3¡¦4¡¦17¹ý¹¾ÀçÀîÀþ¡×¤À¡£ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤Ç4³äÄøÅÙ¡£Åö³ºÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ±ÄÃÄÃÏ¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤³¤³¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾¾¸¶ÄÌ¤ê¡×¤ØÄ¾ÄÌ¤·¤Æ¹ý¹¾»ÔÆâ¤ÎÏÂÀôÂ¿ËàÀî±ØÊýÌÌ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤â¤¦°ìËÜ¤Ï¡¢¡ÖÃæ±ûJCT¡×ËÌÂ¦¤«¤éÅì¿Ê¤·¡¢±¨»³ÄÌ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö»°Âë3¡¦4¡¦3 ËÌÌî±¨»³Àþ¡×¡ÖÊä½õ219¹æÀþ¡×¤À¡£2021Ç¯¤Ë»ö¶È²½¤·¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤Ç14%ÄøÅÙ¤È¤Þ¤À¹©»ö¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÂçÀô～ÀÄÇß³¹Æ»¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖÃÏ¾å¤Î³°´ÄÆ»¡×·×²è¤â
³°´ÄÆ»¤ÎÃÏ¾åÉô¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö³°´Ä¤Î2¡×
³°´ÄÆ»¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°´Ä¤Î2¡×¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö³°´Ä¤Î2¡×¤Ï¡¢³°´ÄÆ»¤Î¥ëー¥È¤ÎÃÏ¾åÉôÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢´ÄÈ¬ÄÌ¤ê¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿·¤¿¤ÊÆîËÌ¼´¡É¤È¤Ê¤ëÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤À¡£À¤ÅÄÃ«¶èËÌ±¨»³¸ÞÃúÌÜ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢»°Âë»Ô¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢¿ùÊÂ¶è¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎýÇÏ¶èÅìÂçÀôÆóÃúÌÜ¤Ë»ê¤ë±äÄ¹Ìó9k£í¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÂÎÉý°÷22m¡¢Î¾Â¦¤Ë¼«Å¾¼ÖÊâ¹Ô¼ÔÆ»¤Ä¤¤Î2¼ÖÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÎýÇÏ¶èÆâ¤ÎÉÔÊØ¤ÊÆîËÌ°ÜÆ°¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¡ÖÌ©½¸¶è°è¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³°´ÄÆ»¤ÎÌµÎÁ¶è´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÌò³ä¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÂçÀôJCT¤«¤éÉÙ»Î³¹Æ»¡ÊÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþÆîÂ¦¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó2km¤È¡¢¾åÀÐ¿À°æ±Ø¼þÊÕ¤ÎÌó790m¤Î2¤«½ê¤¬»ö¶È²½ºÑ¤ß¡£2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥ÀèÀ°È÷·×²è¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÇß³¹Æ»¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤òÁ´Àþ»ö¶È²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÜÇòÄÌ¤ê～ÀÄÇß³¹Æ»¤Î¶è´Ö¤òÁö¤ëÅìÀ¾¼´Æ±»Î¤ò½Ä¶ú¤ÇÁê¸ßÏ¢Íí¤Ç¤¤ë¡¢µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö³°´ÄÆ»¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬ÉÔÍ×¤À¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Âç¿¼ÅÙÃÏ²¼¥·ー¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ëÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢ ·ë¶ÉÃÏ¾å¤ËÆ»Ï©¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö³°´ÄÆ»¤Ï¹ñ²ÈÅª¤Ë½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯´°À®¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç³°´Ä¤Î2¤ÏÃÏ°è¤ÎÀ¸³èÆ»Ï©¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ°È÷¥¹¥Ôー¥É¤Ç½½Ê¬¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢³°´ÄÆ»¤ÏÅö½é¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÆ±¤¸¡Ö¹â²ÍÆ»Ï©¡×¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¡¢ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·2001Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÃÏ²¼¹½Â¤¤ËÊý¿ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¹â²ÍÆ»Ï©¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¤ËºÆ³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö³°´Ä¤Î2¡×¤Ê¤Î¤À¡£
³°´ÄÆ»¤¬ÃÏ²¼Êý¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢³°´Ä¤Î2¤Ï4¼ÖÀþ¤ÎÉý°÷40m¤È¤·¤Æ·×²èÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î·×²èÊÑ¹¹¤Ç½Ì¾®¤µ¤ì¡¢2¼ÖÀþ¤ÎÉý°÷22£í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆîËÌ¼´¤ËË³¤·¤¤23¶èÀ¾ÉôÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èá´ê¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢³°´ÄÆ»¤ÎËÜÂÎ¹©»ö¤È³°´Ä¤Î2¤Î¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë´°À®¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿2036Ç¯°Ê¹ß¤ÎÍ¥ÀèÀ°È÷·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°´Ä¤Î2¤ÎÀÄÇß³¹Æ»°ÊÆî¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³°´ÄÆ»¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆ»Ï©»ö¶È¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£