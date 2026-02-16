¡È¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡É°¤ÈæÎ±¤¢¤ó¤Ê¡¡¹õ¥³¥¹»Ñ¤Ç¡ÖWin¡¡G¡×·ÑÂ³Êó¹ð¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î°¤ÈæÎ±¤¢¤ó¤Ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖWin¡¡G¡×¥á¥ó¥Ð¡¼·ÑÂ³¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡Û2026Ç¯¤âK-tunes¡¡Racing¡¡WinG¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¿1Ç¯³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT300¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë²¬»³¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¡ÖK-tunes racing¡×¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖWin¡¡G¡Ê¥¦¥£¥ó¡¦¥¸¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥¿¥¤¥ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿96¹æ¼Ö¤Î±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¡ÖWin¡¡G¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°¤ÈæÎ±¤Î¤Û¤«¡¢ÀîÅÄÌÀÆüÌ¤¡¢È¬²µ½÷¤¢¤ó¤Ê¡¢Ý¯ÌÚ¤Ï¤ë¤Î·×4¿Í¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥¹¤âÀÖ¤¬¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤ÈæÎ±¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢25Ç¯¤Ï¡ÖWinG¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÎò8Ç¯¤Ç1ÅÙ¤âµÙ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤·¤Î¡È³§¶Ð¾Þ¡É¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£
¡¡º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç5¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¡¼¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë67¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W60¡¦H87¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÆÃµ»¤Ï¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡£