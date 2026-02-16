¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¡¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×ÌµÄËÊ¬ÊÚ¿ä¾©¤âÍ£°ì¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¡Ö¸í²ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à2¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð»º¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÌµÄËÊ¬ÊÚ¤È¼«Á³Ê¬ÊÚ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡¢Âè1»Ò¤Î»þ¤ÏËã¿ì¤Ê¤É¤Ç¿ØÄË¤òÏÂ¤é¤²¤ëÏÂÄËÊ¬ÊÚ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤âÀ¸¤à¤È¤¤Ï¼«Á³¤ÈÆ±¤¸¡¢¤¤¤¤à¤ÈÄË¤¤¤·¶ì¤·¤¤¤Ï¶ì¤·¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Öº£²ó¡ÊÂè2»Ò¡Ë¤ÏÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·ÂÎÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£´°Á´ÌµÄË¡¢·×²èÌµÄË¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬½é¤á¤ÆÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ä¤¬¡È¤¦¡Á¡É¤¯¤é¤¤¤Ç»º¤ó¤À¤Î¤Ç¡È½Ð»º¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸í²ò¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¡Ä¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£½Ð»º¸å¤Ë¶ìÏ«¤Ê¤É¤ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤âÌµÄËÊ¬ÊÚ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¿¼Ìë¤Ë1ÈÖÄË¤¤¤Î¤¬¤¤Æ¡¢Ã¶Æá¤Ï²È¤Ë¤¤¤Æ¡£Ã¶Æá¤ò¸Æ¤ó¤Ç1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¥¹¥Ã¤È»º¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÆó¿Í»°µÓ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£