¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¸µ»à·º¼ü¤ÎÂè£²¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤¬Â¨»þ¹³¹ð¤ò´þµÑ¡Ä¿·¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤òÈÝÄê¤·¤¿ÃÏºÛÈ½·è¤ò»Ù»ý
¡¡£±£¹£¹£²Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Î½÷»ù£²¿Í¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ£·ºÐ¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤ò½ä¤ê¡¢»¦¿Íºá¤Ê¤É¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¡Ê¤¯¤Þ¤ß¤Á¤È¤·¡Ë¸µ»à·º¼ü¡Ê¼¹¹Ô»þ£·£°ºÐ¡Ë¤ÎÂè£²¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ÎÂ¨»þ¹³¹ð¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¡Ê¹Â¹ñÄ÷µ×ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢ÀÁµá¤òÂà¤±¤¿Ê¡²¬ÃÏºÛ·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÂ¨»þ¹³¹ð¤ò´þµÑ¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²¼¡ºÆ¿³ÀÁµá¤ÎºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡¢³ÎÄêÈ½·è¤Ç½÷»ù£²¿Í¤ÎºÇ¸å¤ÎÌÜ·â¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÏ¢¤ìµî¤ê»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤¬¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤Îº¢¤ËÉÕ¶á¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÉÔ¿³¼ÖÎ¾¤ÎÆÃÄ§¤¬¸µ»à·º¼ü¤Î¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍºáÇ§Äê¤Îº¬µò¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢½÷À¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡ØÅöÆü¤ËÌÜ·â¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦µ²±¤È°Û¤Ê¤ëÄ´½ñ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤ò¿·¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£¶·î¤ÎÃÏºÛ·èÄê¤Ï½÷À¤Î¿·¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÜ·âÆü»þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ú¸À¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ö·ïÅö»þ¤Îµ²±¤¬É÷²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¿®ÍÑÀ¤òÈÝÄê¤·¡¢ÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡Â¨»þ¹³¹ð¿³¤Ç¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌÜ·âÆü»þ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡Ø¤½¤ÎÆü¤Ë¸«¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀâÌÀ¤ËÊÑÁ«¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤¬»ö·ïÅöÆü¤«ÈÝ¤«¤ÏÇ¯·î¤Î·Ð²á¤Çµ²±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö½÷À¤Î¾Ú¸À¤ÏÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÁ«¤·¡¢ÀâÌÀ¤ËÌ·½â¤¬Â¿¤¤¡£ÃÏºÛ·èÄê¤Ë¸í¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ´þµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£