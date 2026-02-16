¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö»Í¶îSUV ¡ÈGR»ÅÍÍ¡É¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯Çä¤ËÃíÌÜ»¦Åþ¡ª ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç±¿Å¾³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÌ¿¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÇ¼´ü¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÖGR¥í¥´¡×¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡ÈÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÉºÎÍÑ¤Î¡ÖRAV4 GR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
ºÇ¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¡ÖGR SPORT¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¡ÖRAV4¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÃæ¿È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢É¸½à·Ï¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢»Ö¸þ¤Î»ÅÍÍ¤Ï°ìÄÌ¤ê½Ð¤½¤í¤¤¡¢»Ä¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¥Ô¡¼¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖGR SPORT¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï°ÊÁ°¤«¤é2025Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÅêÆþ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÃæ¿´¤ËÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡RAV4¤ÏÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢Æü¾ï¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ëSUV¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ç¤Ï¡ÖLife is an Adventure¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÖÆâ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤äÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤Þ¤Ç°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇGR SPORT¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Å¾¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀµ¼°È¯É½¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎX¥°¥ì¡¼¥É¤¬Á´Ä¹4600mm¡ßÁ´Éý1855mm¡ßÁ´¹â1680mm¡¢ADVENTURE¥°¥ì¡¼¥É¤¬Á´Ä¹4620mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1680mm¡Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2690mm¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢GR SPORT¤ÏÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¤äÂ²ó¤ê¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´Éý¤Ï¤ä¤ä¥ï¥¤¥É¤Ë¡¢Á´¹â¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÄã¤á¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¤·¤ÆÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ã¤¦¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ïµ¡Ç½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¤·Á¤Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤Ç°ú¤Äù¤á¤¿É½¾ð¤È¤Ê¤ê¡¢SUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ÎÎ¾Î©¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ï¿··¿RAV4¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»ë³¦¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÁàºîÀ¤Î¹â¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢GRÀìÍÑ¤Î¥·¡¼¥È·Á¾õ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡¢¥í¥´Æþ¤ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Çµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤µ¤è¤ê¤â¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¶¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÁ°¸å¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ¤Ï320ÇÏÎÏ¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï½½Ê¬°Ê¾å¤Î¿ôÃÍ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤êEVÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¤ª¤è¤½150¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÀÅ¤«¤ÊÅÅÆ°Áö¹Ô¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÆóÌÌÀ¤Ï¡¢ÅÅÆ°²½»þÂå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£V2H¤äµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÁõÈ÷¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â²ó¤ê¤ÏÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤Î¹â¤µ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Àµ³Î¤ÊÁàÂÉ´¶¤È°ÂÄê¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¹Å¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Å¾¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤ä±¿Å¾»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎToyota Safety Sense¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ðÈ×¡ÖArene¡×¤Ë¤è¤ë¿Ê²½·¿µ¡Ç½¤¬¶¦ÄÌ¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÅÁ¤ï¤ëÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Á³Ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç±¿Å¾³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö³¹¾è¤ê¤È¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾Î©¤Ë´üÂÔ¡×¡ÖÇ¼´ü¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡×¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄSUV¤Ê¤éÍß¤·¤¤¡×¡ÖËÜÌ¿¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÊÂ¤Ó¡¢´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÉ¾²Á¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿··¿RAV4¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë²Ã¤ï¤ëGR SPORT¤¬¤É¤ó¤Ê´°À®ÅÙ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÏÃÂê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£