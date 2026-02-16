Victoria½£ÁªÈ´ U18¤¬Ï¢ÇÆ¡¢Ì¾¸Å²°D U18¤¬3°Ì¤Ë[¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026]
2·î15Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026¡×ºÇ½ªÆü¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¤ÎVictoria½£ÁªÈ´ U18¤¬¹¥¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
[·è¾¡]Å´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ªVictoria½£ÁªÈ´ U18¤¬Ï¢ÇÆÃ£À®
Á°²ó²¦¼Ô¤ÎVictoria½£ÁªÈ´ U18(¥°¥ëー¥×A1°Ì)¤È½é»²Àï¤ÎALBA Berlin U18 (¥°¥ëー¥×B1°Ì)¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢Victoria½£ÁªÈ´ U18¤Î23-20¤Ç½ªÎ»¡£¶Ïº¹¤Ê¤¬¤é¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿ALBA Berlin U18¤ÏÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¡¢214cm¤Î#18¥ëー¥«¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Victoria½£ÁªÈ´ U18¤Ï¤³¤³¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î#13 ¥¢¥ì¥¯¥¶¥ó¥Àー¡¦¥°¥ì¥¤¤¬µ»¤¢¤ê¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ë¤ÈÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡£ #18¥¯¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï200cm¤Î#10¥Àー¥¦¡¦¥äー¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¡£ºÆ¤Ó¥êー¥É¤òºî¤Ã¤Æ9ÅÀº¹¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Á°È¾¡¢ALBA Berlin U18¤Ï42.8%(15/35)¤ÈVictoria½£ÁªÈ´ U18(17/42¤Ç40.5%)¤ò¾å²ó¤ëFGÀ®¸ùÎ¨¤òµÏ¿¤·¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÆ±¤¸24ËÜ¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Victoria½£ÁªÈ´ U18¤ÏÁê¼ê¤«¤é11ËÜ¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¥²ー¥à¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(Victoria½£ÁªÈ´ U18¤Ï5ËÜ)¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âVictoria½£ÁªÈ´ U18¤Ï¡¢¹â¤¤½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤·ALBA Berlin U18¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤ÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ10ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òºî¤ë¤ÈÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¥¾ー¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ÆÈ¿·â¤òÀä¤Ã¤Æ84-73¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç#13¥°¥ì¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢Í¥¾¡¤ò°ú¤´ó¤»¤¿Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Î»ÅÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤È¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·Âç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
[3°Ì·èÄêÀï] Ì¾¸Å²°D U18¤¬¾¡Íø¡¢¼ãÌî¤Ï3P¥·¥åー¥ÈÀ®¸ù¤ÇÂç²ñ¿·µÏ¿
È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¡Ê¥°¥ëー¥×B2°Ì¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º U18¡Ê¥°¥ëー¥×A2°Ì¡Ë¤Ë¤è¤ë3°Ì·èÄêÀï¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤« ¤éÆ°¤¤¤¿¡£Ì¾¸Å²°D U18¤Ï³«»ÏÁá¡¹¡¢#2¼ãÌî±ÍÂÀ¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢1Ç¯À¸¤Î#11º´Æ£½Ù¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢7-2¤È¤Þ¤ºÀè¼ê¤ò¼è¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÈ¬²¦»Ò¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¡£#0¥»¥Ï¥»¥À¥È¡¦¥Ë¥ã¥ó¤ò¼´¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë2·åÅÀº¹¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°D U18¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£º£Âç²ñ¤Î¤¿¤á¤ËËá¤¤¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥¦¥È¤Î¿Ø·Á¤¬µ¡Ç½¤·#9½ÕÅÄ·ëÅÍ¤¬¥Õ¥íー¥¿ー¡¢¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï4¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ìー¤ò´Þ¤à3P¥·¥åー¥È¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÄÀ¤á¤ëÇúÈ¯¡£1ÅÀ¥êー¥É¤ÇÂè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤âÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢8ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òºî¤Ã¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¾¸Å²°D U18¤ÏÀª¤¤¤òÊÝ»ý¡£ÁÇÁá¤¤¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤òºî¤ë¤È¡¢#2¼ãÌî¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É3P¥·¥åー¥È¹¶Àª¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¤Ï#0¥»¥Ï¥»¥À¥È¤òÃæ¿´¤ËÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢#31¥ª¥Ó¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈäÏª¡£¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤À¤±¤Ç10ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°D U18¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ð¥¹¥±¤òÅ¸³«¡£¥êー¥É¤·¤Æ½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç2Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢#99Æ£ÅÄ±É»°¤òÅêÆþ¡£#2¼ãÌî¡¢#6¾®Àî´ÐÂç¡¢#9½ÕÅÄ¡¢#14ÀîîµÁóÐÒ¤È3Ç¯À¸¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë8ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò¼ÍÈ´¤¡¢Î¾¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î36ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿Ì¾¸Å²°D U18#2¼ãÌî¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¡¢¤É¤¦Êø¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â6Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿3Ç¯À¸¤È¶¦¤Ë°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç²ñ¸å¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥æー¥¹Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤Ç¥Áー¥àÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÌ¾¸Å²°D U15¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âB.LEAGUE¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ÏÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹â¤À¤¬¡¢°ËÅì½ã´õHC¤ÏÂç²ñ5»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖB¥æー¥¹¤ä³¤³°¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¥²ー¥à¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤Öµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë³¤³°¥Áー¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¥²ー¥à¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä¾¡Íø¤Ø¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Áー¥à¤Ç¡¢»î¹ç·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢º£Âç²ñ¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¿·¥Áー¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
[5°Ì·èÄêÀï] ËÌ³¤Æ» U18¤¬µÕÅ¾¤ÇSR½ÂÃ« U18¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤¹
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»U18 (¥°¥ëー¥×B3°Ì)¤È¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U18(¥°¥ëー¥×B4°Ì)¤Ï¡¢Í½Áª¥°¥ëー¥×¤Î½éÀï¤Ç¤âÂÐÀï¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¸åÈ¾¡¢Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀËÌ³¤Æ» U18¤¬77-60 ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
. ¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025¡×¤Ç¤ÎÉé¤±¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëSR½ÂÃ« U18¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Üー¥ë¥Þ¥ó¤Ë·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢#10Ãª¶¶¹¯À®¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤±¤ó°ú¤·¥êー¥É¤òÄÏ¤ó¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ» U18¤â#9À¾Â¼Í¥¿¿¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢SR½ÂÃ« U18¤¬19-15¤È¥êー¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï1ÅÀº¹¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëËÌ³¤Æ» U18¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SR½ÂÃ« U18¤Ï#47»³Ìî°æâ«¤¬Ï¢Â³3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥©ー¥¿ー¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈËÌ³¤Æ» U18¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¶¯ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£SR½ÂÃ« U18¤Ëµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥·¥åー¥È¤ò¶¯¤¤¤Æ³ÎÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢#9À¾Â¼¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë#6ÌÚÂ¼ñ¥ÂÀ¡¢#4ÃæÀîãÈÂÀÏº¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò¼ÍÈ´¤¡¢51-43¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤SR½ÂÃ« U18¤Ï¡¢¥Üー¥ë¥Þ¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¶¯¤á¤Æ¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤È¡¢#25¸Å²Ï¥·¥§ー¥ó¡¢#10Ãª¶¶¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢»Ä¤ê4Ê¬¤Ë#47»³Ìî°æ¤Î¥ß¥É¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÄÀ¤á¤Æ4ÅÀº¹¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£ËÌ³¤Æ» U18¤Ï#6ÌÚÂ¼¡¢#10ÊÆÃ«ÊË¤¬µ»¤¢¤ê¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë#11°ÂÆ£ßêÂÀÏ¯¤¬3P¥·¥åー¥È¤âÄÀ¤á¡¢62-54¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ» U18¡£ã·Æ£ÂóÌéHC¤Ïº£Ç¯¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î3Ç¯À¸¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÇÈ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸À¤ï¤Ð¶ìÏ«¤·¤¿Âå¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025¤Ç½àÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀÜÀï¤ò¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£#11°ÂÆ£¤È¶¦¤Ë1Ç¯À¸¤«¤é»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿#9 À¾Â¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½¤ÀµÎÏ¤äÂÐ±þÎÏ¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´°÷¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÔÂà¤äº£Ç¯¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È3Ç¯´Ö¤òÁí³ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥æー¥¹Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤Ç¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤È¤Î·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë#9 À¾Â¼¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿SR½ÂÃ« U18¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢#15¹ÃÈåÃ£¹°¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤È¥Áー¥à¤Î¹½Â¤¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025¤Ç3°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò´®¤¨¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
[7°Ì·èÄêÀï] B.LEAGUE¡¡U18ÁªÈ´¤¬°ÕÃÏ¤Î¾¡Íø
B.LEAGUE U18ÁªÈ´(¥°¥ëー¥×A3°Ì)¤ÈÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ U18 (¥°¥ëー¥×A4°Ì)¤¬ÂÐÀï¡£Í½Áª¥°¥ëー¥×Àï¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¾¡Íø¤·¤¿B.LEAGUE U18ÁªÈ´¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¡¢#15³á¸¶Íª¿¿(¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹U18)¤¬4¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ìー¡¢#4¥×¥é¥Ã¥ÈÀ»Ìé¡ÊÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥« U18¡Ë¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ìー¤Ê¤É¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÆÀÅÀ¡££²·å¤Î¥êー¥É¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ë¤ÈÂçºå U18¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÅÀº¹¤¬Î¥¤ì¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3P¥·¥åー¥È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç3ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤¿#19ÃæÀÐÚß´õ¡£¤µ¤é¤Ë#20»³åÑÁÕÂÀ¤âÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«»Ï4Ê¬¤Ç16-7¤È¤¤¤¦¥é¥ó¤òºî¤ê¡¢9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¸«¤»¾ì¤òºî¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£Âçºå U18¤Ï#21±©ÅÄ±Í¿Í¤¬¹ç¤ï¤»¤Î¥×¥ìー¤«¤éÆÀÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ìー¤Ê¤ÉÎ®¤ì¤òºî¤ë¤È#20»³åÑ¡¢#8»³ËÜÂçÀð¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë#19ÃæÀÐ¤¬¤Þ¤¿¤â¥·¥åー¥ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¡£º¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤¿B.LEAGUE U18ÁªÈ´¤Ï#14⾼¶¶½¨À®(U18Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹)¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡¢#11Ã°ÌîÏ©ÏÂ(ÀçÂæ89ERS U18)¡¢#15³á¸¶¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÆÍ¤Êü¤¹¡£²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯1·åº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿Âçºå U18¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢B.LEAGUE U18ÁªÈ´¤¬84-77¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î21ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Âçºå U18¤Î#19ÃæÀÐ¤Ï¡ÖÏ¢Àï¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°¤¤Ãæ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È¤Ç¤Î¥×¥ìー¤â·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆâÍÆ¤¢¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥³ー¥È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026
¡Ú³«ºÅÆüÄø¡Û
Í½Áª¥êー¥° ¡§ 2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È/½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È ¡§ 2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü
¡Ú²ñ¾ì¡Û ¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì ÂèÆóÂÎ°é´Û (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)
https://www.bleague.jp/u18-Internationalcup/2026/
¡Ú½Ð¾ì¥Áー¥à¡Û
[¥°¥ëー¥×A]Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º U18¡¿Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ U18¡¿B.LEAGUE U18ÁªÈ´¥Áー¥à¡¿Victoria½£ÁªÈ´ U18 (¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢)
[¥°¥ëー¥×B]¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» U18¡¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U18¡¿È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¿ALBA Berlin U18¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡ÚÂç²ñ·Á¼°¡Û2¥°¥ëー¥× (1¥°¥ëー¥×4¥Áー¥à) ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍ½Áª¥êー¥°¤ò³«ºÅ¡£Í½Áª¥êー¥°¤Î½ç°Ì¤ò¤â¤È¤Ë·è¾¡/½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡ÚÇÛ¿®¡ÛB.LEAGUE¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/c/BLEAGUE
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
[2·î10Æü(²Ð)]
[No]»î¹ç³«»Ï»þ´Ö ¥°¥ëー¥× ÂÐÀï¥«ー¥É
[1]9:30[¥°¥ëー¥×A] Âçºå U18 57-80 Ì¾¸Å²°D U18
[2]11:15[¥°¥ëー¥×B] SR½ÂÃ« U18 60-77 ËÌ³¤Æ» U18
[3]13:00[¥°¥ëー¥×A] B.LEAGUE U18ÁªÈ´ 61-92 Victoria½£ÁªÈ´ U18
[4]14:45[¥°¥ëー¥×B] È¬²¦»Ò 53-98 ALBA Berlin U18
[2·î11Æü(¿å)]
[No]»î¹ç³«»Ï»þ´Ö ¥°¥ëー¥× ÂÐÀï¥«ー¥É
[5]9:30[¥°¥ëー¥×A]Ì¾¸Å²°D U18 90-51 B.LEAGUE U18ÁªÈ´
[6]11:15[¥°¥ëー¥×B]ËÌ³¤Æ»U18 65-75 È¬²¦»Ò
[7]13:00[¥°¥ëー¥×A]Victoria½£ÁªÈ´ U18 121-55Âçºå U18
[8]14:45[¥°¥ëー¥×B]ALBA Berlin U18 99-57 SR½ÂÃ« U18
[2·î12Æü(ÌÚ)]
[No]»î¹ç³«»Ï»þ´Ö ¥°¥ëー¥× ÂÐÀï¥«ー¥É
[9]9:30[¥°¥ëー¥×A]Victoria½£ÁªÈ´ U18 81-72 Ì¾¸Å²°D U18
[10]11:15[¥°¥ëー¥×B]ALBA Berlin U18 115-42 ËÌ³¤Æ» U18
[11]13:00[¥°¥ëー¥×A]B.LEAGUE U18ÁªÈ´ 78-64 Âçºå U18
[12]14:45[¥°¥ëー¥×B]È¬²¦»Ò 67-63 SR½ÂÃ« U18
[2·î14Æü(ÅÚ)]
[No]»î¹ç³«»Ï»þ´Ö ¥é¥¦¥ó¥É ÂÐÀï¥«ー¥É
[13]9:30½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¿SR½ÂÃ« U18(¥°¥ëー¥×B4°Ì) 63-57 B.LEAGUE U18ÁªÈ´(¥°¥ëー¥×A3°Ì)
[14]11:15½ç°Ì·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡¿ËÌ³¤Æ»U18 (¥°¥ëー¥×B3°Ì) 71-62 Âçºå U18 (¥°¥ëー¥×A4°Ì)
[15]13:00½à·è¾¡¡¿Victoria½£ÁªÈ´(¥°¥ëー¥×A1°Ì) 80-52 È¬²¦»Ò(¥°¥ëー¥×B2°Ì)
[16]14:45½à·è¾¡¡¿ALBA Berlin U18 (¥°¥ëー¥×B1°Ì) 93-65 Ì¾¸Å²°D U18(¥°¥ëー¥×A2°Ì)
[2·î15Æü(Æü)]
[No]»î¹ç³«»Ï»þ´Ö ¥é¥¦¥ó¥É
[17]9:30 7°Ì·èÄêÀï¡¿B.LEAGUE U18ÁªÈ´(¥°¥ëー¥×A3°Ì) 84-77 Âçºå U18 (¥°¥ëー¥×A4°Ì)
[18]11:15 5°Ì·èÄêÀï¡¿SR½ÂÃ« U18(¥°¥ëー¥×B4°Ì)54-62 ËÌ³¤Æ»U18 (¥°¥ëー¥×B3°Ì)
[19]13:00 3°Ì·èÄêÀï¡¿È¬²¦»Ò(¥°¥ëー¥×B2°Ì) 74-93 Ì¾¸Å²°D U18(¥°¥ëー¥×A2°Ì)
[20]14:45 ·è¾¡¡¿Victoria½£ÁªÈ´(¥°¥ëー¥×A1°Ì) 84-73 ALBA Berlin U18 (¥°¥ëー¥×B1°Ì)
Âç²ñ·ë²Ì¡¿¥Áー¥àÉ½¾´
¡ÚÍ¥¾¡¡Û Victoria ½£ÁªÈ´ U18
¡Ú½àÍ¥¾¡¡Û ALBA Berlin U18
¡Ú3°Ì¡Û Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º U18
¡Ú4°Ì¡Û È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»
¡Ú5°Ì¡Û ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» U18
¡Ú6°Ì¡Û ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U18
¡Ú7°Ì¡Û B.LEAGUE U18 ÁªÈ´¥Áー¥à
¡Ú8°Ì¡Û Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ U18
¸Ä¿ÍÉ½¾´
¡ÚM I P¡Û
¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ» U18 #4 ÃæÀîãÈÂÀÏº
¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« U18 #15 ¹ÃÈåÃ£¹°
Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º U18 #2 ¼ãÌî±ÍÂÀ
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ U18 #8 »³ËÜÂçÀð
B.LEAGUE U18 ÁªÈ´¥Áー¥à #6 °¤Éô¿¿ºãÜô
È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹» #0 ¥»¥Ï¥»¥À¥È¡¦¥Ë¥ã¥ó
Victoria ½£ÁªÈ´ U18 #13 ¥¢¥ì¥¯¥¶¥ó¥Àー¡¦¥°¥ì¥¤
ALBA Berlin U18 #10 ¥Õ¥£¥ó¡¦¥Üー¥·¥ãー¥Îー¥¹¥