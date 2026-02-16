¡ãÂÐÌÌ¤Ï¥¤¥ä¡©¡äÂðÇÛÊØ¤ÎÃÖ¤ÇÛ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¿Í¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©Ä¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ëÇÉ¤ÈÃÖ¤ÇÛÇÉ¡¢ÁÐÊý¤ÎÍýÍ³¤Ï
¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤äÃÎ¿Í¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ê¤É¤¬ÂðÇÛÊØ¤ÇÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Ï»ØÄê¤Î¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤»¤º¤Ë¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤¬µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÂðÇÛÊØ¤Î²ÙÊª¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÂðÇÛÊØ¤Î²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÈºá¤äÅðÆñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂðÇÛÊØ¤Ï¸¼´ØÀè¤Þ¤Ç²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇÛÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤È´é¸«ÃÎ¤ê
¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤·¤«¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù
¡Ø¤¤¤Ä¤âÇÛÃ£¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡Ù
ÂðÇÛÊØ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤«¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ä¡Ö´é¸«ÃÎ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ê¤é±¿Æ°²ñ¼Ò¤Î¿Í¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢²È¤Ë¤¯¤ëÌÜÅª¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃÖ¤ÇÛ¤¬ÉÔ°Â¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÖ¤ÇÛ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡ØÃÖ¤ÇÛ¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ù
¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆÇÛÃ£¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤Ç¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤â¼êÂ³¤¤Î¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸¼´ØÁ°¤äÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÃÖ¤ÇÛ¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤ÎÅðÆñ¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÅð¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤òÍøÍÑ¤»¤º¤ËÄ¾ÀÜ²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃÖ¤ÇÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÙÊª¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡Ù
¤Þ¤¿ÃÖ¤ÇÛ¤ÏÁ´¤Æ¤Î²ÙÊª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ëÂðµÞÊØ¡¢Âå°ú¤¡ÊÂðµÞÊØ¥³¥ì¥¯¥È¡Ë¡¢ÂðµÞÊØÃåÊ§¤¤¡¢Á÷¤ê¼ç¤¬Ä¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¤ò´õË¾¤¹¤ë²ÙÊª¤Ç¤ÏÃÖ¤ÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Ë¤âÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹âµéÉÊ¤äµ®½ÅÉÊ¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤âÃÖ¤ÇÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÙÊª¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤ò²¼¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡Ø²¿¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÃÖ¤ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¥¤¥ä¤À¤Ê¡Ù
ÃÖ¤ÇÛ¤ÇÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÃÏÌÌ¤ä¾²¤Ê¤É¤Ë²ÙÊª¤òÄ¾ÀÜÃÖ¤«¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤äº½¤Ç±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤½¤Î²ÙÊª¤ò²È¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç³«Éõ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏÌÌ¤ä¾²¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼êÅÏ¤·¤ò´õË¾¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö»ØÄê¤Ç²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ØÁ´¤¯Ê¿µ¤¡£Íê¤ó¤À¤â¤Î¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù
¡Ø¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤¬¤¯¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¶Æá¤¬¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë»ØÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù
ÂðÇÛÊØ¤ÏÇÛÃ£Æü»þ¤Î»ØÄê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤¬¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤ËËü°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÆü»þ¤ò»ØÄê¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÖ¤ÇÛ¤ÈÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î¾Êý¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦
ÃÖ¤ÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëº£¤Ç¤â¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î²ÙÊª¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÃÖ¤ÇÛ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤ÐºßÂð¥ï¡¼¥¯Ãæ¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤¿¤á¤ËÃÖ¤ÇÛ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¿¤À¤·¡¢²ÙÊª¤ÎÃæ¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÖ¤ÇÛ¤¬¤Ç¤¤º¤ËÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅðÆñ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²ÙÊª¤ÎÃæ¿È¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤ÈÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¤ÎÎ¾Êý¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£