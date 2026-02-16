¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨¤òÈ¯É½¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ²½¡¡WBC¶¯²½»î¹ç¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2018Ç¯°ÊÍè¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¡£¤³¤Î²þ½¤¹©»ö¤Ï14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢28Æü¤Ë´°Î»Í½Äê¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹©¼Ç¤Î¼ïÎà¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌîµåÀìÍÑ¿Í¹©¼Ç¡ÖMS Craft Baseball Turf¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î²þ½¤¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ²½¡£ÆâÌî¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥¦¥óÉôÊ¬¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¤ä¥Ù¡¼¥¹¼þ¤ê°Ê³°¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï3·î2Æü¤«¤éWBC¤Î¶¯²½»î¹ç¤¬¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤³¤³¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£