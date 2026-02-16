¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º°ËÆ£Íö¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¡Ä¡×Åö»þ¤ÎÂ¿Ë»¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹
²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê71¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT¡ÝJAM¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¾¼ÏÂ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢º£¤â²Î¤¤Â³¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÆÃ½¸¡£¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£¤Ï23Ç¯¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï1973Ç¯¤«¤é78Ç¯4·î¤Þ¤ÇÌó4Ç¯È¾¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ç¥·¥ó¥°¥ë17Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à14Ëç¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ç¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î²»¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ø¼¨¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤ÎSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê44¡Ë¤Ë¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥Ï¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿¶¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë²ÎÈÖÁÈ¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤é¤Î¡ÖÅöÆü¤Ë¡Ä¡×¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£