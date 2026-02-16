¡Ú´ÚÎ®¡ÛIVE¤ÎREI¡õYUJIN¤¬È¯¤·¤¿¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î»É·ãÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎYUJIN¡Ê¥æ¥¸¥ó¡¢22¡Ë¤ÈREI¡Ê¥ì¥¤¡¢22¡Ë¤¬¡¢Ä©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
14Æü¤ËIVE¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¡¢23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤ÎÀµµ¬2ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVIVE¡Ü¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±ÇÁü¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¡£REI¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¡¡ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡¡Â¸ºß¤¬ÍýÍ³¤À¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï16Æü¡¢¡Ö¿·Ç¯¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎÊý¼°¤Ç¼«¸Ê°¦¤òÄêµÁ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥å¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥à¡¼¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿YUJIN¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤Ç¡¢¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤°°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤â°¦¤Î´ð½à¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¤â16Æü¡¢¡ÖYUJIN¤ÈREI¤Ï¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¿·ºî¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£