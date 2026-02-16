¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×ºÆ¿³Ç§¤á¤Ê¤¤·èÄê¡¡¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬µá¤á¤¿ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×Ê¡²¬¹âºÛ
1992Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈÓÄÍ»ö·ï¡×¤Ç¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï16Æü¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Î·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1992Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç½÷»ù2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¿Í¤Îºá¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿µ×´Ö»°ÀéÇ¯¸µ»à·º¼ü¤ÎºÊ¤¬2021Ç¯7·î2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÊ¡²¬ÃÏºÛ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤ÏºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÇ§¤á¤º¡¢ÊÛ¸îÃÄ¤¬Ê¡²¬¹âºÛ¤ËÂ¨»þ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ç½÷»ù2¿Í¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¤Î¾Ú¸À¤Î¿®ÍÑÀ¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÅö»þ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ïµ²±¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë¸«¤¿¤È¤¤¤¦Ä´½ñ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿·¤¿¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ16Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¤·èÄê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£