¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û·ª¸¶ÎÍÌð¤¬Êá¼êºÆÄ©Àï¡ÖÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×½éÆü¤«¤é¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤¬£±£¶Æü¡¢Êá¼ê¤ËºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤«¤éÆÃ¼é¤ò´Þ¤àÊá¼ê¤Î¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤ËËÉ¶ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÅêÆâÏ¢·¸¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂç´Ø¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤äÁ÷µåÎý½¬¤ÎÆÃ¼é¤â¼õ¤±¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤¿Âç´Ø¤Ï¡ÖÁ´Á³°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¯Êá¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¹¥°õ¾Ý¡££²£±Ç¯¤Ë£³»î¹ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÏÊá¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÊá¼ê¿Ø¤ÈÆÃ¼é¡£¡ÖÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤Ï½Õ¹¾¹©¤«¤éÊá¼ê¤È¤·¤Æ£²£°£±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££²£°£²£°Ç¯¤«¤é³°Ìî¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢£²£³Ç¯¤«¤é¤Ï»°ÎÝ¤¬ËÜ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£