´î¤Ó´ð½à¤ÎÆæ¿¼¤Þ¤ë¡ªÆüËÜ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤¬½Ð¾ìÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¤ò³Í¤ê¡¢´¿´î¤ÎÈô¤Ó¤Ä¤­Êú¤Ã¤³¥Ï¥°¤Î´¬¡£

ÆüËÜ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÁ°²óËÌµþ¤Ç¤Î¶ä¤Ë¤Ä¤Å¤¯2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¡£¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÎÆ¼¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î500¡¦1000¡¦1500¤Ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥á¥À¥ë¤â»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤á¤¿4¥á¥À¥ë¡¢¶âÆþ¤ê¤Ç¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï15Æü¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î½÷»Ò500Ã¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¹âÌÚÁª¼ê¤Ïº£Âç²ñ¡¢1000Ã¤ËÂ³¤¯Æó¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÄÌ»»¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤ò9¸Ä¤È¤·¡¢²Æ¡¢Åß¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£- ËèÆü¿·Ê¹¼Ì¿¿Éô (@mainichiphoto) February 15, 2026
写真特集…
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¿¿¤Î¼ïÌÜ¤È¼«Ç§¤¹¤ë1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Î¶â¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¡¢Âç²ñÆþ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¿ÌÚ¤µ¤ó¡£¤³¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¡¢Êý¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼çÍ×¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Âè3Àï¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÂç²ñ¤Î2Éô¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤ÇÈó¾ï¤Ë¸ÂÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐ¾ì¤âÂè4ÁÈ¤È¤¤¤¦Áá¤¤½çÈÖ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê½çÈÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢º£µ¨ÈþÈÁ¤µ¤ó¤¬»î¹ç¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤Æ¤â38ÉÃÂæ¤«¤é37ÉÃÂæ¸åÈ¾¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë36ÉÃÂæ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò±¾¡¹¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÎÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âè4ÁÈ¥¢¥¦¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î100¥á¡¼¥È¥ë¤òÁ´ÂÎ¤Ç¤â4ÈÖÌÜ¤Î¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë10ÉÃ40¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶¯¤ß¤ò¸«¤»¤ëÈþÈÁ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂ®¤¤Æþ¤ê¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î½Ð¸ý¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â»þÂ®53¥¥í¼å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¼ê±þ¤¨¡£¥¢¥¦¥È¥ì¡¼¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±Áö¤ÎÃæ¹ñ¡¦²¦¤µ¤ó¤âÁ°È¾·¿¤ÇÈó¾ï¤ËÆþ¤ê¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±ÁöÁª¼ê¤¬ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï»þÂ®55¥¥í¤ËÇ÷¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢3¥³¡¼¥Ê¡¼¡¦4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢52¡Á53¥¥íÂæ¤Ç¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëº¢¤Ë¤ÏºÆ¤Ó54¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥í¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥ÉÍî¤È¤µ¤ºÆþÀþ¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤âÂ¨ºÂ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¹¥¥¿¥¤¥à37ÉÃ27¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÉ½¾´Âæ·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¡£²òÀâ¤Î²ÃÆ£¾ò¼£¤µ¤ó¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¥á¥À¥ë¤âÁÀ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤â¤·¤«¤·¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ì¤ì¡©¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¤¹¡ª
¢¤¤¤ï¤æ¤ëÄÒÊªÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÄ¹¤¯¥È¥Ã¥×¤ËºÂ¤ê¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡ª
Á°²ó¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê
ÆüËÜÀª¤Î»³ÅÄÍü±û¤µ¤ó¤â37ÉÃ78¤Ç¤Ä¤Å¤¡¢°ì»þ¤ÏÆüËÜÀª¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¡£ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥à¤ò¾å²ó¤ëÁª¼ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½Ð¤¿¤Î¤ÏÂè12ÁÈ¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¤¿¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥¤¥à¤Ï37ÉÃ15¤È¤ï¤º¤«¤Êº¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ËÈþÈÁ¤µ¤ó¤Î¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¤¬¿Ê¤ó¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤¬ÊÂ¤ÖºÇ½ªÈ×¤Ø¡£Âè14ÁÈ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÆüËÜ¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤»¤º¡£¤³¤ì¤Ç»Ä¤ë¤ÏºÇ½ªÁÈ¤Î2¿Í¤À¤±¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ä¤«Æ¼¤«4°Ì¤«¡£ºÇ½ªÁÈ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¤µ¤ó¤È¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇËÌµþ¸ÞÎØ¶â¤Î¥¨¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÈþÈÁ¤µ¤ó¤Î·ë²Ì¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë4°Ì¤Þ¤Ç¤«¡Ä¡×¤È³Ð¸ç¤·¤Ä¤Ä¸«¼é¤ë¤È¡¢²¿¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥¨¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¸ºÂ®¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥á¥À¥ë¤ÎÍÌµ¤òÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÃå¤·¤¿¥³¥¯¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¤Î¶â¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ê¥ó¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï37ÉÃ32¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÈþÈÁ¤µ¤ó¤ËµÚ¤Ð¤º4°Ì¡£ÌÚÈþÈÁ¤µ¤ó¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¤ËÈô¤Ó¤Ä¤Êú¤Ã¤³¥Ï¥°¤¹¤ëÈþÈÁ¤µ¤ó¡ª
1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÆ¼¤Ç¤â²ù¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢500¤ÎÆ¼¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡ª
´ð½à¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤ë»Ð¤ÎÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤â¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¤¹¤ë¤Ê¤É´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜÀª¡£¥ª¥é¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤ë¾ìÆâ¤«¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êï®¤òºï¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÈþÈÁ¥³¡¼¥ë¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¥Á¥«¥é¤ò½Ð¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤·èÃå¡¢¤½¤Î°ì³Ñ¤ËÆüËÜ¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¸Ø¤é¤·¤¯¤µ¤¨¤Ê¤ë¤è¤¦¡£½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«ÌÂ¤¦¤¯¤é¤¤¤Î°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¼ïÌÜ¤¬¡¢¤¤¤¶Æ¼¤È¤Ê¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Î´î¤Ó´ð½à¤ÏÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÈÁ¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡£
1000¤Î¤È¤¤è¤ê¤âÆ°¤¼«ÂÎ¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿ÍÅª¤Ê¼ê±þ¤¨¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¡Ö1500¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç500¤Ï¹µ¤¨¤¿¡×¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö1500¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë500¤â½Ð¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºÇÂçºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥è¡¼¥¤¡¦¥Ù¡¼¥Í¤µ¤ó¤¬1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿á¤¯É÷¤Ï¥ª¡¼¥ëÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
4¼ïÌÜ½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ²á¹ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ïÌÜ¤¬ÆüÄø¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤³¤½¤ÎÂç¥¨¡¼¥¹¡£Îò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥À¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò¹½À®¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë500°Ê¾å¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÈô¤Ó¤Ä¤Êú¤Ã¤³¥Ï¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¥è¥Ï¥ó¥³¡¼¥Á¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹´¶¤¸¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶¯¤¤¥ª¥é¥ó¥ÀÀª¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤ÆÈá´ê¤Î¶â¤ò¤Ä¤«¤àÄù¤á¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
