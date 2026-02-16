±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ßÆÍÇË¡¡Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ½é¤Î²÷µó
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤ÆÎòÂå1°ÌµÏ¿¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÍûÁêÆü¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯6·î6Æü¤Î¸ø³«¤«¤é255ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶½¼ý200²¯851Ëü9000±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷1415Ëü2409¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9°Ì¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ê203.0²¯±ß¡Ë¡¢8°Ì¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡Ê203.4²¯±ß¡Ë¤Ë¤âÇ÷¤ëÀª¤¤¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÉñÂæ¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¡£¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢¶¦±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢±Û»³·ÉÃ£¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤äCG¤ËÍê¤é¤º±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ÈÇ÷¿¿À¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö3·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¸áÁ°¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¢£ÎòÂå¥é¥ó¥¥ó¥°
1¡§·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡¡407.5²¯±ß¡Ê2020/10/16¡Ë
2¡§·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡¡393.2²¯±ß¡Ê2025/07/18¡Ë
3¡§Àé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡¡316.8²¯±ß¡Ê2001/07/20¡Ë
4¡§¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡¡277.7²¯±ß¡Ê1997/12/20¡Ë
5¡§¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡255.0²¯±ß¡Ê 2014/03/14¡Ë
6¡§·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡¡251.7²¯±ß¡Ê2016/08/26¡Ë
7¡§¤â¤Î¤Î¤±É± 214.6²¯±ß¡Ê1997/07/12¡Ë
8¡§ ONE PIECE FILM RED¡¡203.4²¯±ß¡Ê2022/08/06¡Ë
9¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡¡203.0²¯±ß¡Ê2001/12/01¡Ë
10¡§¹ñÊõ¡¡200.0²¯±ß¡Ê2025/06/06¡Ë
¢£¶½¼ý200²¯±ß¤Þ¤Ç¤Îµ°À×
¡ü2024Ç¯
3·î¾å½Ü¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
3·î5Æü¡¡±Ç²è²½È¯É½
6·î¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡ü2025Ç¯
4·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ´°À®Êó¹ð²ñ
5·î18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¡Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö´ÆÆÄ½µ´Ö¡×ÉôÌç¤ÇÀ¤³¦½é¾å±Ç
5·î30Æü¡¡µþÅÔ¤ÎÅì»û¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡£¹ñÊõ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ®½Å¤Ê·úÂ¤Êª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÆ±½ê¤Ç¤Î±Ç²è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½é
6·î6Æü¡¡±Ç²è¸ø³«
6·î8Æü¡¡¸ø³«3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷24Ëü5000¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ3²¯4600Ëü±ß¤òµÏ¿¡£½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì½éÅÐ¾ì
6·î15Æü¡¡¸ø³«10Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷85Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ11.9²¯±ß¤òÆÍÇË
6·î18Æü¡¡Âè27²ó¾å³¤¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¸ø¼°¾å±Ç¡£Íû´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ
6·î22Æü¡¡¸ø³«17Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷152Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ21²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«3½µÌÜ¤Ç½é¤Î½µËöÆ°°÷1°Ì¤Ë
6·î29Æü¡¡¸ø³«24Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷231Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ32²¯±ß¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯¸ø³«¤Î¼Â¼ÌË®²èNo.1¤Ë
7·î6Æü¡¡¸ø³«31Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷319Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ44²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¸ø³«5½µÌÜ¤âÁ°½µÀ®ÀÓ¤ò¾å²ó¤ê¡¢4½µÏ¢Â³¤ÇÁ°½µÈæÁý
7·î7Æü¡¡¸¶ºîÎß·×100ËüÉôÆÍÇË
7·î13Æü¡¡¸ø³«38Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷398Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ56²¯±ß¤òÆÍÇË
7·î24Æü¡¡¸ø³«49Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷510Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ71.7²¯±ß¤òÆÍÇË
8·î17Æü¡¡¸ø³«73Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷747Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ105²¯±ß¤òÆÍÇË
8·î21Æü¡¡¸ø³«77Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷782Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ110.1²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¡Ê1983Ç¯¡¿¶½¼ý110²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆË®²è¼Â¼ÌÎòÂå2°Ì¤Ë
8·î28Æü¡¡ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë·èÄê
9·î15Æü¡¡¸ø³«102Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1000Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ142²¯±ß¤ËÅþÃ£
9·î23Æü¡¡¸ø³«110Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1066Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ150²¯±ß¤òÆÍÇË
11·î10Æü¡¡¸ø³«158Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷1207Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ß¤òÆÍÇË
11·î25Æü¡¡¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷1231Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ173.7²¯±ß¤òÃ£À®¡£¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE 2¡Ù¤ÎµÏ¿¡Ê2003Ç¯¡¿¶½¼ý173.5²¯±ß¡Ë¤ò22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¡¢Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²èÎòÂå1°Ì¤Ë
12·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤Æ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¡¢¥á¥¤¥¯¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê
12·î21Æü¡¡¸ø³«199Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1286Ëü¿Í¡¢¶½¼ý181²¯±ß¤òÆÍÇË¡£
12·î31Æü¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù²ÎÉñ´ìºÂÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ
¡ü2026Ç¯
1·î22Æü¡¡Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥á¥¤¥¯¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
2·î1Æü¡¡¸ø³«241Æü´Ö¤Ç¶½¼ý197²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¡¿¶½¼ý196.0²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Ë
2·î15Æü¡¡¡¡¸ø³«255Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷1415Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯±ß¤òÆÍÇË
