¥¹¥Î¥Ü¥¯¥í¥¹¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ö·ì°µ¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¡×¡Ä¥¤¥®¥ê¥¹ÂåÉ½¤¬º®¹çÃÄÂÎ¤Ç²÷µó
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï£±£µÆü¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹º®¹çÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥Ò¥å¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¤È¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñÂåÉ½¤¬Àã¾å¶¥µ»¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£°£²Ç¯¤ËµÚ¤ÖÅßµ¨¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Î¥½¥Á¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÊ¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¸å¡¢±Ñ¹ñÂåÉ½¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ£Â£Â£Ã¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹º®¹çÃÄÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤ÎÃË»Ò¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÊ£¿ô¸Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë£³¸Ä¤ÏÆüËÜ¤È¤âÊÂ¤Ö¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹º®¹çÃÄÂÎ¤ÏÁ°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ïÌÜ¤Ç¡¢£±¥Á¡¼¥àÃË½÷£±¿Í¤º¤Ä¤Ç¹½À®¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃË»Ò¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÃË»Ò¤Î¥¿¥¤¥àº¹½ç¤Ë½÷»Ò¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£¥³¡¼¥¹¤ò¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥Ö¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¶¥µ»¤Ç¡¢£±£¶¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Æ¡¢·ì°µ¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£