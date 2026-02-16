¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¿ô1.4ÇÜ¤Ë¡ÄÁý²Ã¤Ï5½µÏ¢Â³¤ÇÁ°½µ¤ËÂ³¤¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¡¡1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê43.34¿Í
Á´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬5½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢Á°¤Î½µ¤ËÂ³¤¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤éÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê43.34¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¡Ê30.03¿Í¡Ë¤«¤éÌó1.4ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬30¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö·ÙÊó¥ì¥Ù¥ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ê74.82¿Í¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÂçÊ¬¸©¡Ê69.67¿Í¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¡Ê62.69¿Í¡Ë¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯Ëö¤ÏA·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏB·¿¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£