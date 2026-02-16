¥«¥êー¤¬¡ÈÌ´¤Î¶¥±é¡É¹½ÁÛ¤òÈäÏª¡Ä2027Ç¯¤Î3P¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²ÃÀë¸À¡Ö100¡ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡×
¡¡2·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¡Ë¡¢NBA¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬¡¢Áá¤¯¤â2027Ç¯¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËÊÄËë¤·¤¿NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É2026¡£15Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÇÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅÅ·â»²Àï¤·¤¿¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¡Ê¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¤¬¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÀ©¤·¤¿¥ê¥éー¥É¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áGetty Images
¡¡º£Ç¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥êー¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNBC¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¡£ÍèÇ¯¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ì°Õ¸þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö100¥Ñー¥»¥ó¥È½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤â¤¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤È¥Ç¥¤¥à¡Ê¥ê¥éー¥É¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¡Ê¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡Ê¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡ÈÌ´¤Î¶¥±é¡É¹½ÁÛ¤âÈäÏª¡£º×Åµ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥«¥êー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2015Ç¯¤È2021Ç¯¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¡£²¾¤Ë3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥é¥êー¡¦¥Ðー¥É¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Û¥Ã¥¸¥¹¡¢¥ê¥éー¥É¤ËÂ³¤¯»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3·î14Æü¤Ë38ºÐ¤È¤Ê¤ë¥«¥êー¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥åー¥ÈÎÏ¤Ïº£¤Ê¤ª·òºß¡£ÍèÇ¯¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÊ¨¤«¤»¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤â¤Ï¤äÍý²òÉÔÇ½¤ÊÄ¶¿Í·Ý¡Ä¥«¥êー¤¬ÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë
STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS???
FROM THE @NBAonNBC STUDIO SET 🤯 pic.twitter.com/VVOJFgF2wg
- NBA (@NBA) February 15, 2026