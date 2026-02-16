º£¤Ã¤Ý¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡¡GU2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡©
2·î¾å½Ü¡¢GU¤Ç¤Ï2026Ç¯¤Î½Õ²Æ¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤¿Å¸¼¨²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëGU¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Õ²Æ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ç¤âÃå²ó¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢Âç¿Í½÷»Ò¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬²óµ¢¡ª
2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡£GU¤Ç¤â°ìËç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½Õ¤Î¥Ü¡¼¥Û¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼ê·Ú¤Ë´°À®¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ©¤«¤·ÊÔ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ê¿À®½÷»ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç±úÆÌ´¶¤Î¤¢¤ëÆ©¤«¤·ÊÔ¤ßÁÇºà¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÂç³èÌö¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥Ü¥¯¥·¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡ÖÆ©¤«¤·ÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡Ê5Ê¬Âµ¡Ë¡×¤Ï¡¢±©¿¥¤È¤·¤Æ¤â°ìËçÃå¤È¤·¤Æ¤âÈÆÍÑÀÈ´·²¡£¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëËüÇ½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢µÓÄ¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡ÖÆ©¤«¤·ÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¡£¥Õ¥ì¥¢¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥Õ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡ª
¤É¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â²ÈÄí¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÀö¤¨¤ë¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£Â¼ó¤ò¸«¤»¤ë¥¢¥ó¥¯¥ë¾æ¤Î¥Ð¥ì¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÃíÌÜ
GU¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥·¥Æ¥£ ¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡×¡£Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GU¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥¯¥ë¾æ¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬º£µ¨¤è¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¤È¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ë¡ÊÃ®¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÊÀþ¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¥Ò¥Ã¥×¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ê´Ý¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¶¯¤á¤Î¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¤³¤È¡£É¨¤Î¥À¡¼¥Ä¤ä¥µ¥¤¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨°ÌÃÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤âÃå¤Þ¤ï¤»¤ë2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢°µÇ÷´¶¤Ê¤¯¥¤¡¼¥¸¡¼¤ËÃåÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãå¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÎÃ¤·¤¤Ãå¿´ÃÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
Å¬ÅÙ¤Ê¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢·Ú¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿È©Î¥¤ì¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤âÈÆÍÑ¤Ç¤¤ë°ìËç¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÃ¸¤¤¥«¥é¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Æ©¤±¤Ê¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¸¿§¤Î¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¥Ú¥Á¥Ñ¥ó¥Ä¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼Ãå¤¬Æ©¤±¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂ¼ó¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¥Ð¥ì¥ë¥¢¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ú¤µ¡ª¡¡½ë¤¤²Æ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¾æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ì¤¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
GU¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍú¤¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤â¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºòÇ¯¤Î½©Åß¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥º¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥½¡¼¥ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¤é¡¢¥®¥ã¥¶¡¼¥¿¥¤¥×¤È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¥¿¥Ã¥Á¤È¥µ¥Æ¥ó¤Î¥³¥ó¥ÓÁÇºà¤È¥ê¥Ü¥ó¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö¥®¥ã¥¶¡¼¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ô¥ó¥¯¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÄøÎÉ¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¤«¤®ÌÖ¤ß¤Î¾®Êª¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÎÃ¤·¤²¤Ë
¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ë¤¤²Æ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤ëÎÃ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Î¾®Êª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ö£²WAY¥í¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¥¯¥í¥·¥§¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ÈÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥µ¡¼¥â¥ï¥¤¥É¥Ö¥ê¥à¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÎÃ¤·¤¯¤ÆÄÌµ¤À¤âÈ´·²¡ª¡¡¤µ¤é¤ËUV¥«¥Ã¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤È¤È¤â¤ËÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¿´ÃÏÎÉ¤µ¤È¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤³¤Î½Õ²Æ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ
GU¤Î½Õ²Æ¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥Á¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹¤ÈÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º¤Ë¥é¥Õ¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÊµÈÀî²ÆÀ¡¡Ë