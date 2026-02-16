WBC½Ð¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¡È¾ì³°ÀåÀï¡É¡©¡ÖF¡ß¡ß¡ß Korea¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¡ÖÈà¤òÆ§¤ßÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×
WBC¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤Ç¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆâÌî¼ê¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎWBC´Ú¹ñÂåÉ½¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ë¡ÖF¡ß¡ß¡ß Korea¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ¤ò¡Ö¥´¥ß¤Î¹ñ¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÅê¼ê
Íè·î³«Ëë¤ÎWBC¤Ë¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï·×13¿Í¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤¬1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¤º±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤âËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤à¡£
2¿Í¤Ï¸½ºß¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ì¥¤¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢WBC³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¡È¾ì³°ÀåÀï¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ÖÈà¤òÆ§¤ßÄÙ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥³¥¹¥¡¼µ¼Ô¤Ï2·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖWBC¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬º£Ä«¡¢¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¡ÈFxxx Korea¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤Ï¡ØMLB¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥àÆâ6°Ì¤ËÆþ¤ëÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÏAAA¤Ç126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨0.243¡Ê497ÂÇ¿ô121°ÂÂÇ¡Ë¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢61ÂÇÅÀ¡¢22ÅðÎÝ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.748¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤â¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎWBC¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ë¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ï¤±¤À¡£
¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ª¥æ¡¼¤Î¡ÖF¡ß¡ß¡ß Korea¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÌû²÷¤Ë¼õ¤±Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï»î¹ç¤Ç¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ö¤â¤·¤ª¸ß¤¤»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢Ãæ·øÉÕ¶á¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÈà¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤À¤¬¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÆÃÊÌ°·¤¤¤â´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¡£Èà¤òÆ§¤ßÄÙ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Åö³º¹ñÀÒ¤òÊÝÍ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Åö³º¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿WBCÆÈ¼«¤Îµ¬Äê¤òËþ¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç72»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨0.287¡Ê129ÂÇ¿ô37°ÂÂÇ¡Ë¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¡¢21ÆÀÅÀ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.937¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬±¦ÂÇ¤Á¤Î¥×¥é¥È¡¼¥ó³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
Á°²ó¤Î2023Ç¯WBC¤Ç¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬´Ú¹ñÂåÉ½»Ë¾å½é¤Î´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¡¼¥ó¡¦¥À¥Ë¥ó¥°¡Ê¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¡Ê¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¡¢¥·¥§¥¤¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥à¡Ê¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¤Ê¤É·×4¿Í¤¬ÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ø¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±¶»Ìö¤ë½ÐÍè»ö¤Ê¤Î¤«¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬º®Íð¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤¬´Ú¹ñ¿Í¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂÀ¶Ë´ú¡Ê´Ú¹ñ¹ñ´ú¡Ë¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Û¤É¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê½ÐÍè»ö¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÊì¤òËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤Ï°ì½ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£Êì¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÂåÉ½Áª½Ð¤Ë¶¯¤¤°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢Êì¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È°Ê³°¤ÎÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤¬¡¢WBC´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï2023Ç¯°ÊÁ°¤«¤é¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÇ¯¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ÎºÂ¤òÁÀ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éWBC¤Î¤¿¤á¤Î¼ï¤ò¤Þ¤»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¼êÂ³¤¤òÇ¤¤»¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤â´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÈà¤Î½Ð¾ì²ÄÇ½À¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬MLB»öÌ³¶É¤ËÏ¢Íí¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏºÇ½ªÌ¾Êí¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤³¤½¼Â´¶¤¬Í¯¤¤½¤¦¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¡ÊÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ë¤½¤Î½Å¤ß¤ò¤Þ¤ÀÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¡¢35¿Í¤ÎÍ½È÷¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Æþ¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤¹¤Ù¤Æ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ºÊ¤È¼«Ê¬¤ÏÂçÁû¤®¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤È¤â¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¾Ã²½¤·¤¿¸å¡¢2·î28Æü¤Ë2¿Í¤Î»Ð¤È¤È¤â¤Ë·ãÀïÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤ØÅÏ¤ê¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë