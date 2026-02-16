µð¿Í¡¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¼ÂÂÖ¤òÂçË½Ïª¡ª¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ª¡× ¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ß·Â¼Âó°ì¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥¹¥´¤µ¸ì¤ë
µð¿Í¡¦´ÝÁª¼ê¤¬´üÂÔ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÁÇ´é¤òË½Ïª¡ª
2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢MC¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡Öµð¿Í¡¦´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤ÈBBQ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´°·ëÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈMC¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢µð¿Í¥í¥±¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡ÊÂçÄáÈîËþ¤µ¤ó¡¢ÛØ¸¶ÍÎÊ¿¤µ¤ó¡Ë¤ò¸ò¤¨¡¢´ÝÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¶ÃØ³¤ÎÁÇ´é¤ò¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Îß·Â¼Âó°ì¤µ¤ó¤¬¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Î¥ë¡¼¥º¤¹¤®¤ëÀ¸³è¡×¤ò´ÝÁª¼ê¤¬¥¿¥ì¥³¥ß2Ï¢È¯
¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤ÎµðÂÎ¤ò¸Ø¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£´ÝÁª¼ê¤«¤é¡¢¤½¤Î¡Ö¥ë¡¼¥º¤¹¤®¤ë»äÀ¸³è¡×¤òË½Ïª¡ª
¡Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¦¡¦¡¦»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ÎÂÞ¤Ë½Ð¤·¤Æµ¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤ÆÇ¨¤ìÇ¨¤ì¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¡¢¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÌîµå¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤Ê¤ó¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡Ö´Ý¤µ¤ó¤«¤éÀäÂÐÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊÇ¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò¡Ë°ìÃ¶±£¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¦¡¦¡¦¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¿Í»ëÌî¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¡£¡× ¤È¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ê¤ó¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢´ÝÁª¼ê¤Ø»ÅÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤ª¤È¤È¤¤¡Ê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î½É¼Ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç¡Ë¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó²¡¤·¤Æ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËÁö¤Ã¤¿¡ª¡×¤·¤«¤â¡Ö¤³¤ì´Ý¤µ¤ó¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥×¥íÌîµå³¦¶þ»Ø¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¡ª´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ
MC¤ÎÀîÅç¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Þ²¿¤Î¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢±óÀ¬Àè¤Ç¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥Ð¥¤¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¡Ù ¤Ê¤É¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÝÁª¼ê¤¬µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÅÁÀâ¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ëÌîµå¥²¡¼¥à¤â¥×¥ì¥¤¤¹¤ë´ÝÁª¼ê¡£ ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»°¿¶¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÇ½ÎÏÃÍ¡Ê¾Ð¡Ë¡× ¤È¼«µÔ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö7Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¼éÈ÷Å¬À¤¬¡Ë£Á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤Ç¤À¤è¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºÇ¸å¤Ï£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢µö¤·¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡× ¤È¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ß·Â¼Âó°ì¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¦ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢À§ÈóÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£
¡Ö¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¡¢MLB¤ò·Ð¸³¤·¤¿ß·Â¼¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡¢
°ìÈÖ¥¹¥´¥¤¤È»×¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢
MVP3ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë
¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¤½¤Î¥¹¥´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æß·Â¼¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡¢³°Ìî¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¤â¡¢
¤¹¤°¤½¤³¡Ê¶á¤¯¡Ë¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿»þ¤Ï2²ó5Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î½éÂÐ·è¤Ç¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¤é¤â»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ß·Â¼¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÍâÆüµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Í¤¤¤¤¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¡£ÄÌÌõ¤È¡Ø¸«¤¿¤¤¤Þ¡ª¡©¡Ù¡×¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£