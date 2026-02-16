¥ー¥³ー¥Òー¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï5¡ó¸º±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡¥ー¥³ー¥Òー <2594> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.4¡ó¸º¤Î15.1²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î8.5²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬177.8¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î210.6¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï6.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36.1¡ó¸º¤Î6.2²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.3¡ó¢ª2.2¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
