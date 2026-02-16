ÊÒÁÒ¥³ー¥×¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)ºÇ½ª¤¬ÀÖ»ú³ÈÂç¤ÇÃåÃÏ¡¦10-12·î´ü¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî
¡¡ÊÒÁÒ¥³ー¥×¥¢¥°¥ê <4031> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï12²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï7.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3.8²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï400Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.2²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î0.5¡ó¢ª1.7¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
