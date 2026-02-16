¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¢´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò²¼¤·Í½Áª3¾¡ÌÜ¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½à·è¾¡¤Ø¡×
2026Ç¯2·î16Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦MBC¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¤Ç´Ú¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥¦¥ó¥¸¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤È¤¹¤ëµþµ¦¡Ê¥¥ç¥ó¥®¡ËÆ»Ä£½êÂ°Áª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½ÁªÂè5Àï¤ÇÆüËÜ¤ò7-5¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢10¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥óÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¤³¤Î¾¡Íø¤Ç3¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ïº£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¹¥¤¥¹¤ÈÍ½ÁªÂè6Àï¡¢Âè7Àï¤òÀï¤¦Í½Äê¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜÀï¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤±¤É½¸ÃæÎÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥À¥ë¤òÉ¬¤º¼è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤À°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤¬½ÅÍ×¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë