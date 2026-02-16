´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¡¡´ä¼ê¸©¡¦ÉáÂåÂ¼¡¢À¹²¬»Ô
16Æü¸á¸å2»þ0Ê¬¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï´ä¼ê¸©²¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½40km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÉáÂåÂ¼¤ÈÀ¹²¬»Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢´ä¼ê¸©
ÉáÂåÂ¼¡¡À¹²¬»Ô
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢´ä¼ê¸©
µÜ¸Å»Ô¡¡»³ÅÄÄ®¡¡Æó¸Í»Ô
È¬È¨Ê¿»Ô¡¡³ë´¬Ä®¡¡»çÇÈÄ®
Ìð¶ÒÄ®¡¡·ÚÊÆÄ®¡¡ÂçÁ¥ÅÏ»Ô
³øÀÐ»Ô¡¡½»ÅÄÄ®¡¡ÂçÄÈÄ®
²Ö´¬»Ô¡¡ËÌ¾å»Ô¡¡±óÌî»Ô
°ì´Ø»Ô
¢¢ÀÄ¿¹¸©
Ê¿ÆâÄ®¡¡È¬¸Í»Ô¡¡ÌîÊÕÃÏÄ®
¼·¸ÍÄ®¡¡¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¡»°¸ÍÄ®
¸Þ¸ÍÄ®¡¡ÀÄ¿¹ÆîÉôÄ®¡¡³¬¾åÄ®
¢¢µÜ¾ë¸©
µ¤Àç¾Â»Ô¡¡ÅÐÊÆ»Ô¡¡·ª¸¶»Ô
Í°Ã«Ä®¡¡ÀÐ´¬»Ô
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£