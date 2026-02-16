¡Ú ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç ¡Û à³¨¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Æá¡¡³¨²è¶µ¼¼¤ò¤ä¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë°ìÆ±¶ÃØ³¡¡¡ÖºÍÇ½¤¬¸Ï¤ì¤¿¡×¡¡¼«¿È¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤ò¹ðÇò
¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKAORUKO¤µ¤ó¡¢¥ß¥¤Î°¡À¸¤µ¤ó¡¢¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖKAORUKO exhibition¡ØÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡Ù¡×°Ï¤ß¼èºà¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
KAORUKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¿·°æ·°»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é¿·½É¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¸ÄÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
KAORUKO¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³¨²èºîÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Î©ÂÎºîÉÊ¤Ë½éÄ©Àï¡£
¸ÄÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÊ¡¤ò¤Þ¤Í¤¯¤â¤Î¤¿¤Á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¾·¤Ç¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Âç¤ÎÇ¹¥¤¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿°¡À¸¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤º¤é¤êÊÂ¤ó¤À¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£½ª»Ï¤¤ç¤í¤¤ç¤í²ñ¾ì¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¥¢¡¼¥È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à°ì±þ¡¢ËÍ¤ÏÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é³¨²è¶µ¼¼¤Ë¡Äá¤ÈÏÃ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤Ë°ìÆ±¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£°¡À¸¤µ¤ó¤¬à¤¨¤§¡©¡ª¸«¤¨¤ó¤Ê¤¡¤ªÁ°¤¹¤²¤§¤Ê¤¡¡ªá¤È¶Ã¤¯¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ëà¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ë¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¶µ¼¼¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¼¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿á¤È¹ðÇò¡£
àºÍÇ½¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³ØÇ¯¡¦¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ç¼Ì¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤¿¤Þ¤Þ¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡Ö¤ªÁ°¤ÏºÍÇ½¤¬¸Ï¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿á¤ÈÏÃ¤¹¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£
à³¨¤¬¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æá¶µ¼¼¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢°¡À¸¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï´¶¿´¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¼Ô¤«¤é¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇKAORUKO¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æó¿Í¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤Ïà¼«Ê¬¤Ï¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤óTBS¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ÙÍÍ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î½Ö´Ö¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£½é¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤È¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÄËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤òKAORUKO¤µ¤ó¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤á¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©ÂÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»Ä¤¹¤Ê¤é¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¾·¤Ç¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¹½¤¨¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤µ¤ó¤ÏKAORUKO¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤Æà¡Ö¾·¤¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤Ç¤¹á¤È°ì¸À¡£
²ñ¾ì¤¬¥·¥ó¤ÈÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤Ê¤«¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤Îà¾·¤¥Þ¥Ã¥Á¥çá¤ò¸«¤¿KAORUKO¤µ¤ó¤Ï¡¢à¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¡¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤ÈÀ©ºî°ÕÍß¤ò搔¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë°¡À¸¤µ¤ó¤Ï¡¢àÂç¾æÉ×¤«¡©(TBS¤Îµ¼Ô¤Ï)¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ÉµÒ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Äá¤ÈÉÔ¿³¤¬¤êÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
