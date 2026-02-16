Âç¸æ½ê·Ý¿Í¡¢Ìîµå¤Î»Ïµå¼°¤Ç¡ÉÂ¨Âà¾ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·23ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤¬Çú¾Ð¡ÖÄá¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£Ìîµå¤Î»Ïµå¼°¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡ÖÂ¨Âà¾ì¡×»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¨Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ïµå¼°¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡2·î13Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î²á·ã¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È!! Íç·Ý¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤·¤¯¤¸¤êSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤ÎÍç·Ý¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê·à¤ò¼ø¶È¡£¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼À¸ÅÌ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¤½¤Î¤Û¤«À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ°Ë½¸±¡¸÷¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢Íç·Ý¤Ë¤è¤ë¤·¤¯¤¸¤ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£°æ¼ê¤ÏÅö»þ¡¢±ïµ¯Êª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄá¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤òÍú¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅêµåÆ°ºî¤ËÆþ¤ê¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÉ³¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤ò´º¹Ô¡£·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿³È½¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤ÈÀë¹ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÇú¾Ð¡£¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤â¡¢¤½¤ÎÍ½ÁÛ³°¤¹¤®¤ëÂà¾ìÍýÍ³¤òÊ¹¤¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë!?¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤òÁ´Íç¤ÇÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢µÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¤ÇÈô¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÉþ¤¬Ã¦¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤Íç·Ý¤Î¿ô¡¹¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£