¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÅìÀ¾¤Î°ã¤¤¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡º£·î13ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾å¾Â¡£ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¤¸¤¤¤¤¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤«È´¤±¤Æ¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£º£ÅÄ¤È¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî»ö¾ð¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥³¥ó¥×¥é¤Ã¤ÆÄù¤áÉÕ¤±¤¹¤®¤Æ¡¢¡È¾å¾Â¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê´°Á´¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤ä¤«¤é¡¢°ìÈÖ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥ó¥Ú¤ÎÂ¿¤µ¡×¤È¡¢º£ÅÄ¤¬¶Ã¤¤¤¿¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎÌ¤Ë¡ÖÁ´ÉôÆÉ¤Þ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤·¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ú¤òÆÉ¤Þ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥«¥ó¥Ú¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡×¸«¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áº£ÅÄ¤Ï¡ÖÀ÷¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤ï¡¢Åìµþ¤Ø¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö¤Ç¤âÂçºå¤Î¿Í¤Ï1¿Í¤Ç¤Þ¤ï¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«¿È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Æ¥²¥¹¥È¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢MC¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¨¤¨¥²¥¹¥È¤¬Æþ¤é¤Ø¤ó¤Î¤è¡¢Âçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¿·¶Ê¤¬½Ð¤¿¤È¤«¡¢±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤È¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤Ï¥®¥ã¥é¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é·ÀÌó¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤ä¤«¤éÂçºå¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Âçºå¤Ï»Ê²ñ¼Ô¤¬¥ª¥â¥í¤Ê¤¤¤È¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÙæ¤Þ¤ì¤Æ¡¢Âçºå¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ç²ó¤¹¡¢¼«Ê¬¤Ç´À¤«¤¤¤Æ·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£