ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖTODA¥°¥ë¡¼¥× 2026 Å¸Ë¾È¯É½²ñ¡ÈBuild the Culture.Day¡É¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¹À¥¥¢¥ê¥¹ ¡ÛÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤â¡Ö°Õ³°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¸ÍÅÄ·úÀß¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¹À¥¤µ¤ó¡£CM»£±Æ¤Ç¸ÞÅçÎóÅç¤Ë¹Ô¤¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¹À¥¤µ¤ó¤Ïà¼Ì¿¿¤È¤«¤Ç¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂÊª¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊCM¤Ç¤Ï¡Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ª¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´¶¤¸á¤È¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢à°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸ì×ÃÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÂç¤¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ëá¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ËÄ©¤à»þ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤µ¤ó¤ÏàÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¿´¤òÂç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÎ¼±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¡£à²¿»ö¤â·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¡¤¤¤Ã¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Ï»ý¤Á¤Ä¤ÄÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¼«¿È¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¹À¥¤µ¤ó¤¬¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà¿´¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±»ý¤Ä¤³¤Èá¡£à¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤ë¡£¥¿¥¹¥¯ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é´°àú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁÝ½ü¤ÏÌÀÆü¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤«¡¢¸å¤Ë²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ÆÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿á¤È¡¢¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢à»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È²óÁÛ¤·¤¿¹À¥¤µ¤ó¡£à¤³¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î²¿¤«¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
