¡¡À¤³¦Åª¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×Stray Kids¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØSOUL BEAM¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥½¥ë¥Ó¥à¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÆüËÜÃÏ°è¸ÂÄê¡Ë¡£
¡ÚÆÈÀêÇÛ¿®¡ÛStray Kids ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓABEMA¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¡¦ÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØSOUL BEAM¡Ù¤Ï¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤ÇÏ¢Â³1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñ¤Î8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñÃÏ¾åÇÈ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØSOUL BEAM¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Öº²¡ÊSoul¡Ë¡×¤È¡Ö¸÷¡ÊBeam¡Ë¡×¤¬Stray Kids¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤ÎµìÀµ·î¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥½¥ë¥Ó¥à¡ÊµìÀµ·î¤Ë¿·¤·¤¤Éþ¤òÃå¤ëÉ÷½¬¡Ë¡×¤Ë¤â¤«¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´ÚÉþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ«Á¯»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Stray Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¬¡¢¸½Âå¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤¹¤´¤í¤¯¤ä¥Á¥§¥®¥Á¥ã¥®¡Ê±©º¬½³¤ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÍ·¤Ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤ªÌß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óÎÁÍý¤Å¤¯¤êÂÐ·è¤Ë¤âÄ©¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÚÉþ¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°áÁõ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢ËÜÈÖÁÈ¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ëMC¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Î¥¤¡¦¥¹¥°¥ó¤È¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥À¥ó¤¬½¢Ç¤¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¼ã¼ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿MC¿Ø¤¬¡¢Stray Kids¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¡£
