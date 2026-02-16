¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖÆü»º¥Õ¥£¥¬¥í¡×À¸ÃÂ35¼þÇ¯¡¢¾è¤êÂ³¤±¤ë¡ØZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤¬½ËÊ¡
¡Ô°¦¼Ö¡Ö¡ô¥Õ¥£¥¬¥í¡×À¸ÃÂ35¼þÇ¯¤Ç¤¹¡¡°ì½ï¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°¾ÀîËãÌï¤¬2·î15Æü¡¢Instagram¤ËËÁÆ¬¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¼Ö¤ÎÆü»º¥Õ¥£¥¬¥í¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°¾Àî¤µ¤ó¤Ï1984Ç¯¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø½ÅÀïµ¡¥¨¥ë¥¬¥¤¥à¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ØÉ÷¤Î¥Î¡¼¡¦¥ê¥×¥é¥¤¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡¢¼ò°æË¡»Ò¤µ¤ó¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¤µ¤ó¡¢¼ò°æÈþµª¤µ¤ó¤é¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡ØZ¡¦¹ï¤ò¤³¤¨¤Æ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎCM¡Ø¥×¥ì¥â¥ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¤Î»ÍÎØ¹ñÆâAµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Î°¾Àî¤¬¡¢Ä¹¤¯°¦¼Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥Õ¥£¥¬¥í¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¾Àî¤âÃêÁª¤ËÅö¤¿¤ê¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï187Ëü±ß¡£¸½ºß¤ÏÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ªÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢²°º¬¤¬³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç200Ëü±ß¤Û¤É¡£ÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤¤È300Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¾Àî¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥¬¥í¤âåºÎï¤Ç¶Ë¾å¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Æ°¼Ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤³¤Î¥Õ¥£¥¬¥í¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÃÏÊý¥í¥±¤Ç¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¼Ö¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆüÂ¼¤Î¾è¤ë¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤¬¡¢°¾Àî¼Ö¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤À¡£
¡¡¤³¤Î°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢°¾Àî¤ÎInstagram¤Ë¤Ï
¡ÔÂç»ö¤ËÂçÀÚ¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥Õ¥£¥¬¥í¤âÎÉ¤¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¼Ô¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔZ¡¡¹ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¬¥í¤Ç»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥Õ¥£¥¬¥í¤È¡Ö¶¦±é¡×¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£