¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¤Î¥½¥È¤¬²áµî¤È·èÊÌ¡ÖºòÇ¯¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤ë¡×¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¶õµ¤ÌäÂê¤â¡ÖËº¤ì¤ë¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Î¼çË¤¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬º£µ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÍ¦¤Þ¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥È¥ë¡¼¥·¡¼¤Ç¥á¥Ã¥Ä£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥È¤Ï¡ÖºòÇ¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Ç¯¡£ºòÇ¯¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âº£Ç¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÆ¨¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½¡¢¥Ë¥â¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë¤éÃæ¿´Áª¼ê¤âµî¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬²áµî¤Î¤³¤È¡£¥ê¥ó¥É¥¢¤ò¤á¤°¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î½Å¤µ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤â²áµî¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇËº¤ì¤Þ¤¹¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¹¶¼é¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÈà¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇ¼Ô¤ÇÊ¿¶ÑÂÇÎ¨¤â½Ð¤»¤ë¡£¼éÈ÷¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¢¥í¥ó¥½¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤òÁÈ¤àà¿·¥³¥ó¥Óá¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¤Ï¿·¿Í»þÂå°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº¸Íã¼éÈ÷¤ËÅ¾¸þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö£×£Â£Ã¤Ç¤Î¥ì¥Õ¥È¤Ï¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤è¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Å¾¸þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼éÈ÷¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î£±¤Ä¡£ÁöÎÝ¤äÂÇ·â¤ÈÆ±Åù¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤³¤Á¤é¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£