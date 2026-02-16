µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¡16Æü¤ÎÀÐÀî¤ÏÁ°Æü¤«¤é10ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¯¡¡ºé¤»Ï¤á¤¿¥¦¥á¤Ë´Ñ¸÷µÒ
16Æü¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¡¢15Æü¤Îµ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°11»þ»þÅÀ¤Îµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç6.3ÅÙ¡¢ÎØÅç¤Ç5.0ÅÙ¤Ê¤É¤ÈÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤è¤ê10ÅÙ¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â·óÏ»±à¤Ç¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÇß¤Î²Ö¤¬ºé¤»Ï¤á¡¢ÁáÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¡§
¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÃå¤âË¹»Ò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤ÏµÞî±¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¾åÃå»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎËº¤ì¤¿¤Î¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈçÓ¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤¤Î¤¦¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£²¼¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç7ÅÙ¡¢ÎØÅç¤Ç6ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£